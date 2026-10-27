Другие материалы
-
В мире
11.11.2026, 15:37
РФ и Украина в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными – Мединский
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Россия и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленны...
-
В мире
04.11.2026, 11:41
США, выборы: демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей
4 ноября — Mossovetinfo.ru — Во вторник демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей, впервые з...
-
В мире
27.10.2026, 14:17
Путин сказал Стуббу и Стёре, что конфронтационная политика ЕС затягивает конфликт на Украине
27 октября — Mossovetinfo.ru — По просьбе финской и норвежской сторон состоялся телефонный разговор Президента Росс...