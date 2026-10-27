РФ и Украина в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными – Мединский

11 ноября — Mossovetinfo.ru — Россия и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными, его параметры будут скоро оглашены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление журналистам помощника президента РФ, главы российской делегации Владимир Мединский.



Он подчеркнул, что на переговорах поднималась гуманитарная тема.



«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», - сказал он по итогам переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.



Позднее первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Зорин сказал в интервью ИС «Вести» что с каждой стороны будет включено при обмене пленными более тысячи человек.



«Количество пленных при обмене между Россией и Украиной будет более тысячи с каждой стороны», - сообщил Зорин.



По данным Зорина, обмен может состояться в ближайшие две-три недели.