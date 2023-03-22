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В мире     28.03.2023 16:39

РФ знает, за что воюет на Украине, русские должны быть освобождены - Лавров

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Теги:  Лавров  Россия  Украина  воюют  освобождены  ТАСС  интервью 

28 марта, Mossovetinfo.ru - Россия проводит специальную военную операцию (СВО) для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям, заявил во вторник в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы (...) проводим нашу специальную военную операцию как раз ради тех людей, которых угнетают в нарушение всех мыслимых международных норм и принципов, в нарушение тех основ, на которых была провозглашена независимость Украины, (где) декларация независимости прямо заявляет о том, что они хотят быть нейтральным, внеблоковым государством и будут таковым", - сказал Лавров.

"Прямо декларируется обеспечение всех прав русских и русскоязычных и в целом национальных меньшинств, и прямо декларируется заинтересованность в том, чтобы жить в мире, добрососедстве и согласии со всеми своими соседями. Все это сейчас перечеркнуто и отдано на растерзание неонацистам, которые правят бал в Киеве", - сказал Лавров. "И поэтому мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти", - подчеркнул глава МИД.

Лавров добавил, что "историю и географию не выбирают", поэтому Россия не имеет "никакого права оставить этих людей на растерзание нацистам и расистам".

Напомним, в январе 2023 года Лавров сравнил действия США по созданию коалиции против России с действиями Гитлера.
«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как А.Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», - сказал Лавров.

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Теги: 
Лавров  Россия  Украина  воюют  освобождены  ТАСС  интервью 

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