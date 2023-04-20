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В мире     22.04.2023 06:34

Риск подъема заболеваемости субвариантом коронавируса "Арктуром" Роспотребнадзор видит в конце мая

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Теги:  коронавирус  Арктур  субвариант  распространение  риски 

22 апреля. Mossovetinfo.ru - Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.16 ("Арктур") распространяется по Соединенным Штатам. Как сообщили в пятницу Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на его долю приходится почти 10 проц. новых случаев заражения COVID-19 в стране за неделю. Ожидается, что в ближайшие недели количество заражений "Арктуром" в США увеличится, он может стать доминирующим штаммом в стране, предупреждают эксперты.

В России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса XBB 1.16 ("Арктур"), сообщила 20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Риск подъема заболеваемости ("Арктур") ведомство видит в конце мая. Глава Роспотребнадзора указала, что новый подвариант более заразен, чем предшествующие версии COVID-19, и умеет "обходить" ранее сформировавшийся иммунитет.

Во многих странах мира ученые и врачи уже начали замечать распространение именно штамма "Арктур".

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Теги: 
коронавирус  Арктур  субвариант  распространение  риски 

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