Риск подъема заболеваемости субвариантом коронавируса "Арктуром" Роспотребнадзор видит в конце мая

22 апреля. Mossovetinfo.ru - Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.16 ("Арктур") распространяется по Соединенным Штатам. Как сообщили в пятницу Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на его долю приходится почти 10 проц. новых случаев заражения COVID-19 в стране за неделю. Ожидается, что в ближайшие недели количество заражений "Арктуром" в США увеличится, он может стать доминирующим штаммом в стране, предупреждают эксперты.



В России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса XBB 1.16 ("Арктур"), сообщила 20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Риск подъема заболеваемости ("Арктур") ведомство видит в конце мая. Глава Роспотребнадзора указала, что новый подвариант более заразен, чем предшествующие версии COVID-19, и умеет "обходить" ранее сформировавшийся иммунитет.



Во многих странах мира ученые и врачи уже начали замечать распространение именно штамма "Арктур".