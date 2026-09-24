29 сентября — Mossovetinfo.ru — АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) организует объединенную российскую экспозицию на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2026 и презентует современное российское вооружение. Выставка пройдет с 30 сентября по 2 октября в Баку, Азербайджан. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается что участвующие в экспозиции российские компании представят новейшие образцы военной техники и вооружения для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.
«Россия – традиционный участник выставки ADEX. В Баку мы показываем новейшую оборонную продукцию, тщательно подобранную с учетом угроз и вызовов для стран Прикаспийского региона, с которыми нас связывают длительные добрососедские отношения. В 2026 году Рособоронэкспорт организует экспозицию, в которой представлены наиболее актуальные образцы, получившие большой боевой опыт. Среди них – БпЛА и барражирующие боеприпасы, средства противодействия беспилотникам различного класса, авиационные комплексы, артиллерийские и ракетные системы, стрелковое оружие для оснащения как строевых, так и специальных подразделений», – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев
, чьи слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что на своем стенде Рособоронэкспорт продемонстрирует разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э», включающий разведывательный БпЛА и барражирующие боеприпасы разработки и производства ZALA, а также один из самых эффективных разведывательных БпЛА – «С350М-Э» от Госкорпорации Ростех. На стенде входящего в нее Концерна «Калашников» будет представлена полная экспортная линейка барражирующих боеприпасов семейства «Куб», переносная разведывательно-ударная система «РУС-ПЭ» и разведывательный БпЛА «Скат-350М».
В сегменте ПВО и средств противодействия БпЛА Рособоронэкспорт презентует доказавшие свою высокую эффективность разработки входящих в контур Ростеха предприятий, а также других производителей. Среди них ЗРПК «Панцирь-С1М» холдинга «Высокоточные комплексы», новинка 2026 года – созданный Госкорпорацией зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», РЛС из состава системы контроля воздушного пространства и комплекс борьбы с БпЛА «Радескан» (версия «Антидрон»).
Для представителей сухопутный войск «Рособоронэкспорт» продемонстрирует партнерам продукцию входящих в Ростех холдингов: оперативно-тактический комплекс «Искандер-Э», самоходные артиллерийские орудия 2С40 «Флокс» и 2С43 «Мальва», самоходный миномет 2С41 «Дрок».
Делегациям ВВС будет презентован признанный лучшим в своем классе многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 разработки Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, доказавший свою высокую эффективность в ходе реальных боевых действий, и линейка современных авиационных средств поражения.
В ходе деловой программы выставки Рособоронэкспорт проведет целевые презентации российской продукции, а также обсудит текущее военно-техническое сотрудничество и перспективные проекты с представителями промышленности и силовых структур Азербайджана и других стран-участниц выставки.
Более подробная информация на сайте АО «Рособоронэкспорт» - www.roe.ru
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Фото: пресс-служба АО «Рособоронэкспорт»