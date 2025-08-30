2 сентября — Mossovetinfo.ru — В Пекине, в Доме народных собраний, проходят российско-китайские переговоры. Об этом сообщает сайт Кремля
Россия и Китай являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент России в то же время сказал, что решение совместно отмечать в Москве и в Пекине юбилей Великой Победы - дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны,
ИА МОССОВЕТ публикует вступительные речи глав России и Китая на переговорах в Пекине в том формате, как это опубликовано на сайте Кремля
:
«Си Цзиньпин
(как переведено): Мой давний друг, я очень рад вновь видеть Вас в Пекине.
Мы с Вами буквально вчера вместе участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. А завтра будем с Вами, господин Президент, а также с главами стран, представителями международных организаций и почётными гостями с пяти континентов торжественно отмечать 80-летие победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и победы в Мировой антифашистской войне.
С 9 мая до 3 сентября мы взаимно присутствуем на торжествах по случаю победы в Мировой антифашистской войне друг у друга. Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, а также убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран – победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН и показывает твёрдую решимость двух стран в отстаивании итогов Второй мировой и её исторической правды.
Китайско-российские отношения выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений, вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша.
В последние годы под нашим руководством Китай и Россия в духе первоначальных целей и с решимостью добиваются плодотворных результатов в сотрудничестве. Мы готовы с вами вместе поддерживать друг друга в национальном развитии, процветании, непоколебимо защищать международную справедливость, равенство, продвигать формирование более справедливой, рациональной системы глобального управления.
Спасибо.
В.Путин
: Уважаемый господин Председатель! Дорогой друг!
И я, и вся российская делегация – мы рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Благодарю за тёплый приём, оказанный всей нашей делегации.
Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это в полной мере проявилось в ходе Вашего майского визита в Россию и совместного участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Завтра в Пекине состоятся масштабные торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, в которых мы вместе примем участие.
И Вы только что сказали, что может быть и дождь. Но я уверен, что это не омрачит нашего праздничного настроения, а китайские вооружённые силы с присущим им обычным блеском проведут это праздничное, торжественное мероприятие.
И наше решение, как и десять лет назад, в 2015 году, совместно отметить в Москве и в Пекине юбилей Великой Победы имеет особое значение. Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость.
Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем.
Мы очень хорошо помним наше взаимодействие и в тридцатые годы, и в 1945 году. Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твёрдость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху. Мы были вместе тогда, мы остаёмся вместе и сейчас.
Благодарим Вас за приглашение.
Уверен, что и наши консультации по текущим вопросам, по перспективным планам пройдут на самом высоком уровне.
Спасибо большое».
На сате Кремля отмечается, что «На повестке дня – дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, практическая кооперация между странами, а также глобальные и региональные сюжеты, сотрудничество на многосторонних площадках».
Фото – сайт Кремля - С Председателем КНР Си Цзиньпином перед началом российско-китайских переговоров. Фото: Сергей Бобылёв, РИА «Новости»