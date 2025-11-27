3 декабря — Mossovetinfo.ru — В 1:20 мск 3 декабря сайт Кремля
разместил комментарий для журналистов помощника Президента России Юрия Ушакова о встрече Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом.
«Всем известно, что только что закончилась беседа нашего Президента, который принял двух представителей американского Президента Дональда Трампа: Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов. То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», отметил Ушаков в начале беседы (пресс-подхода – ред.).
«Я не могу раскрывать суть этих документов. Я сказал, что они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине. Вначале был один вариант, потом этот вариант был доработан, и появились вместо одного документа четыре. Наверное, больше я не могу сказать», - в ходе беседы сообщил журналистам помощник президента России.
Отвечая на вопрос ближе или дальше по итогам переговоров стали стороны, Ушаков сказал: «не дальше, это точно. Но предстоит ещё большая работа, как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, и контакты будут продолжены».
Стороны договорились не раскрывать раскрывать суть состоявшихся переговоров.
«Вы понимаете, мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров. Это вполне логично. Переговоры носили совершенно закрытый, секретный характер», - сообщил Ушаков.
«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и Президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и Президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия. И главное, ещё раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине», - также сообщил Ушаков.
«Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран», - сообщил Ужаков представителям СМИ.
Также помощник Президента России сказал, что возможная встреча президентов России и США «будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь по этому пути, когда будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств».
США сделают все возможное, чтобы добиться урегулирования конфликта на Украине, пообещал госсекретарь США Марко Рубио, - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Американские власти намерены изучить возможности урегулирования с учетом позиций России и Украины, - сообщил он.
Также в этом интервью Рубио сказал, что никто в мире, ни европейцы, ни Китай, не смогут добиться украинского урегулирования. «Мы единственные, кому это под силу», - сказал Рубио.
Также в Рубио в эфире телеканала Fox госсекретарь страны Марко Рубио заявил, что США пытаются добиться экономического процветания и независимости Украины и, по его мнению, «теоретически, делая правильные вещи, через десять лет ВВП Украины может быть больше российского».
Фото – сайт Кремля