 
Актуальные темы: переговоры
В мире     03.12.2025 07:18

Россия и США обсуждают перспективы мирного урегулирования украинского кризиса – Ушаков

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Украина  кризис  конфликт  СВО  урегулирование  Путин  Кремль  встреча  перспективы  Россия  США  Трамп  спецпосланник  мнение  Рубио  Ушаков 

3 декабря — Mossovetinfo.ru — В 1:20 мск 3 декабря сайт Кремля разместил комментарий для журналистов помощника Президента России Юрия Ушакова о встрече Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом.

«Всем известно, что только что закончилась беседа нашего Президента, который принял двух представителей американского Президента Дональда Трампа: Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов. То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», отметил Ушаков в начале беседы (пресс-подхода – ред.).

«Я не могу раскрывать суть этих документов. Я сказал, что они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине. Вначале был один вариант, потом этот вариант был доработан, и появились вместо одного документа четыре. Наверное, больше я не могу сказать», - в ходе беседы сообщил журналистам помощник президента России.

Отвечая на вопрос ближе или дальше по итогам переговоров стали стороны, Ушаков сказал: «не дальше, это точно. Но предстоит ещё большая работа, как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, и контакты будут продолжены».

Стороны договорились не раскрывать раскрывать суть состоявшихся переговоров.

«Вы понимаете, мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров. Это вполне логично. Переговоры носили совершенно закрытый, секретный характер», - сообщил Ушаков.

«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и Президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и Президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия. И главное, ещё раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине», - также сообщил Ушаков.

«Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран», - сообщил Ужаков представителям СМИ.

Также помощник Президента России сказал, что возможная встреча президентов России и США «будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь по этому пути, когда будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств».

США сделают все возможное, чтобы добиться урегулирования конфликта на Украине, пообещал госсекретарь США Марко Рубио, - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Американские власти намерены изучить возможности урегулирования с учетом позиций России и Украины, - сообщил он.

Также в этом интервью Рубио сказал, что никто в мире, ни европейцы, ни Китай, не смогут добиться украинского урегулирования. «Мы единственные, кому это под силу», - сказал Рубио.

Также в Рубио в эфире телеканала Fox госсекретарь страны Марко Рубио заявил, что США пытаются добиться экономического процветания и независимости Украины и, по его мнению, «теоретически, делая правильные вещи, через десять лет ВВП Украины может быть больше российского».

 Фото – сайт Кремля

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Украина  кризис  конфликт  СВО  урегулирование  Путин  Кремль  встреча  перспективы  Россия  США  Трамп  спецпосланник  мнение  Рубио  Ушаков 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:37 Город (Москва и область) 3 декабря в 18:00 Сергей Собянин проведет прямой эфир по актуальным вопросам

07:18 В мире Россия и США обсуждают перспективы мирного урегулирования украинского кризиса – Ушаков

07:51 Общество Поправки в Госдуму о бесплатной парковке возле своих домов внесены СР

07:09 Власть Путин посетил пункт управления Объединённой группировки войск

14:03 Другое НАТО изучает возможность нанесения по России превентивных киберудара, киберсаботажа

Актуальные материалы

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru