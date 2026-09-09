24 сентября — Mossovetinfo.ru — Россия не будет делать паузы в специальной военной операции для переговоров с Украин...

9 сентября — Mossovetinfo.ru — ПВО Иордании перехватило 18 из 20 баллистических ракет, которые из Ирана в ее сторону, а ...