24 сентября — Mossovetinfo.ru — Россия не будет делать паузы в специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Украина могла бы остаться в границах 1991 года в том случае, если бы европейцы не занимались жульничеством, подчеркнул министр.
В своем выступлении Лавров отметил, что Москва готова к переговорам по Украине, чтобы достичь устойчивого мира: «Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира». «Как сказал Дональд Трамп в августе 2025 года, после встречи в Анкоридже, все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне».
Также в конце своего выступления Лавров сослался на консенсусную Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. В Декларации чётко закреплено, что принципы суверенитета и территориальной целостности применимы к тем государствам, которые соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и имеют правительство, представляющее весь народ, проживающий на данной территории, без различия расы, вероисповедания или цвета кожи. По-моему, всем очевидно, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил «террористами, нелюдями и существами».
Полный текст выступления С.В.Лаврова опубликован на сайте МИД РФ
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ИА МОССОВЕТ также публикует полный текст этого важного, обоснованного выступления главы МИД РФ.
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, Нью-Йорк, 23 сентября 2026 года
«Хотел бы начать с выражения признательности западным коллегам, прежде всего европейским. Поясню почему.
Если бы не они, то украинская ситуация сохранялась бы в подвешенном состоянии, а жители Крыма, Донбасса и Новороссии были бы лишены права выбора.
Ещё в 2004 году, навязав Украине незаконный третий тур президентских выборов, Брюссель решил внести полную ясность, потребовав от украинцев сделать выбор, с кем они – с Россией или с Европой. В 2013 году, организовав в Киеве беспорядки с требованием немедленно заключить Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, Брюссель, открыто игнорируя её обязательства в рамках зоны свободной торговли СНГ, настаивал на своём подходе. Возглавив в феврале 2014 году переговорный процесс между законным президентом и оппозицией, европейцы добились заключения соглашения об урегулировании кризиса, в котором В.Ф.Янукович принял все выдвинутые условия, включая создание правительства национального единства для подготовки досрочных президентских выборов при немедленном отказе властей и оппозиции от какого-либо насилия. Документ был подписан 21 февраля 2014 году под официальные гарантии Германии (Ф.-В.Штайнмайер), Польши (Р.Сикорский) и Франции (Л.Фабиус). Однако уже в ночь на 22 февраля 2014 года оппозиция, наплевав на эти гарантии и на свои же подписи, захватила правительственные здания и объявила о создании не «правительства национального единства», а «правительства победителей». Как говорится – «почувствуйте разницу».
Что касается гарантов растоптанного путчистами соглашения, то в Париже уже 23 февраля 2014 года на голубом глазу заявили о том, что «начинающийся демократический переход отвечает чаяниям украинского народа».
Разумеется, не могли остаться в стороне и британцы. Министр иностранных дел У.Хейг заявил уже 22 февраля 2014 года: «Последние события показали волю украинцев к тому, чтобы двигаться в другое будущее». Он же добавил 24 февраля 2014 года: «Янукович более не является общепризнанным президентом».
Чуть позже, уже 1 марта 2014 года, присоединилась Канцлер ФРГ А.Меркель: «Мы должны оказать украинцам всяческую поддержку в их воле и стремлении к свободе и демократии».
Новые власти в Киеве, окрылённые полученными от Запада карт-бланшем, немедленно провозгласили цель отмены статуса русского языка, а в ответ на протесты Крыма и Донбасса против кровавого госпереворота объявили их террористами и бросили на них подразделения вооружённых боевиков и регулярной армии, включая артиллерию и авиацию. Результат – референдум в Крыму о независимости от воцарившегося в Киеве откровенно нацистского режима и воссоединении с Россией.
Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят В.Зеленский и его западные хозяева. Но европейцы не смогли подавить в себе извечный инстинкт лгать и пытаться достигать своих целей преступными методами.
Год спустя были заключены Минские договорённости, о достижении которых очень просили те же Берлин и Париж. Договорённости были подписаны 12 февраля 2015 года, а уже 17 февраля 2015 года по инициативе России единогласно одобрены Советом Безопасности ООН. Между прочим, статья 25 Устава ООН требует от всех членов Организации «подчиняться решениям СБ и выполнять их».
Однако украинский президент П.А.Порошенко категорически отказывался это делать, а его опекуны в Берлине и Париже даже не пытались хоть как-то вразумить своего подопечного. С приходом к власти во Франции господина Э.Макрона произошёл всплеск традиционной французской активности. 19 декабря 2019 года был созван саммит «нормандской четвёрки» (Германия, Франция, Россия, Украина), где киевский режим представлял уже В.Зеленский, пришедший к власти под громкими лозунгами установления мира и добрососедства с Россией, прекращения нападок на русский язык. В Париже была принята декларация с подтверждением необходимости полного выполнения положений Минских договорённостей, включая закрепление в украинской Конституции особого статуса отдельных районов Донбасса. Ничего сверхъестественного этот статус не предполагал – лишь право использовать русский язык и осуществлять местное самоуправление.
Если бы Минские договорённости 2015 года, подтверждённые в Париже в 2019 году – уже при В.Зеленском, были выполнены, как того требовал Совет Безопасности ООН, то Украина сейчас осталась бы в тех самых границах 1991 года, кроме, разумеется, Крыма, вопрос о котором давно закрыт, и все это прекрасно понимают. Однако и тут Европа не позволила. Как публично признавались уже будучи в отставке А.Меркель, Ф.Олланд и П.А.Порошенко, они и не собирались выполнять подписанные ими Минские договорённости, им нужно было выиграть время, чтобы «накачать» Украину оружием. Очень откровенно. Все встречи типа парижской нужны были исключительно для того, чтобы имитировать бурную дипломатическую деятельность и под её прикрытием наращивать антироссийскую кампанию.
Российские предложения договориться на основе взаимного уважения интересов безопасности России, стран Европы и Северной Америки в декабре 2021 года были высокомерно отвергнуты НАТО и администрацией Дж.Байдена. В практическом плане шла подготовка к силовому захвату Киевом неподконтрольных ему территорий Донбасса. Для недопущения реализации западного сценария в феврале 2022 года мы вынуждены были начать специальную военную операцию. Уже через неделю украинцы попросили о переговорах. Мы согласились. После нескольких раундов в Белоруссии и Стамбуле украинская сторона предложила ключевые принципы урегулирования, которые были приняты нашими переговорщиками. Главное – там закреплялся нейтральный статус Украины, признавались реалии на земле и содержались коллективные гарантии безопасности, надёжно предохраняющие от рецидивов силовых провокаций и попыток агрессии. Документ был парафирован делегациями Украины и России, однако судьбу его все хорошо знают. Тогдашний британский премьер Б.Джонсон запретил украинцам заключать юридически обязывающее соглашение на основе предложенного Киевом и уже парафированного текста и приказал продолжать воевать. Европа по сути согласилась с указанной позицией Лондона.
Если бы та парафированная договорённость была закреплена в соответствующем договоре и реализована, то Украина опять же сохранилась бы в границах 1991 года, но уже без Крыма и части Донбасса.
Очередной «вклад Европы в мирные усилия» состоялся после саммита Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента США Д.Трампа на Аляске в августе 2025 года. Там Президент России, как он не раз комментировал, принял содержавшие определённые компромиссы предложения Вашингтона. О достижении принципиального согласия было чётко объявлено на совместной пресс-конференции лидеров России и США в Анкоридже, а также в сделанных в последующие дни заявлениях Президента США Д.Трампа.
Всполошившаяся Европа бросилась отговаривать Президента США от его же собственной инициативы (так же, как Б.Джонсон заставил украинцев отозвать их собственные предложения в Стамбуле). В Вашингтон немедленно направился европейский десант, было сделано всё, чтобы дальнейшая работа по практической реализации договорённостей Анкориджа застопорилась. В результате в июне 2026 года на саммите «семёрки» в Эвиане и саммите НАТО в Анкаре Э.Макрон и другие западные лидеры гордо заявили, что они «похоронили Анкоридж» и теперь, мол, Соединённые Штаты твёрдо стоят на стороне Украины.
В ходе своего недавнего очередного визита С.Уиткофф и Дж.Кушнер в Москву подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования. Как сказал Президент США Д.Трамп (после встречи в Анкоридже) в августе 2025 года, все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надёжно положит конец войне.
Россия – и это неоднократно подтверждал Президент В.В.Путин – готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для достижения этой цели, были чётко обобщены в программном выступлении Президента России В.В.Путина в июне 2024 года. Однако наученные горьким опытом мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого – всё с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощённые военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешёл на откровенно террористические методы.
Одной из задач специпдьной военной операции – помимо безусловного обеспечения интересов безопасности России – является полный учёт прав русских и русскоязычных людей не только в Крыму, Донбассе и Новороссии, но и на территории Украины, где по-прежнему при одобрении Запада действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах – в образовании, СМИ, культуре, в быту, а также запрещающие каноническую Украинскую православную церковь. Эти законы начали приниматься задолго до специальной военной операции – с 2017 года. В Европе и в НАТО молчали.
Параллельно законодательно закреплялось поощрение нацистской идеологии и практики. Апофеозом нацификации Украины стало коленопреклонение В.Зеленского и прочих деятелей его режима перед прахом гитлеровских пособников, который с королевскими почестями перевезли из Европы для перезахоронения в Киеве. При этом из таких сатанинских могил собираются создать «пантеон героев Украины» на территории священной для всех православных Киево-Печерской лавры. Печально, что наши бывшие союзники в борьбе с гитлеровским нацизмом смотрят сквозь пальцы на подобные выходки.
Запад, и прежде всего – Евросоюз, любит по поводу и без повода говорить о правах человека. Однако в отношении киевского режима мы не слышим этого словосочетания. Россия настаивает на неукоснительном соблюдении статьи 1 Устава ООН, которая требует от всех уважать права человека и основные свободы без различия расы, пола, языка и религии. Понимаем, что насчёт пола (гендера) киевский режим больше ориентируется на Европу, но вот что касается языка и религии, здесь никакие хитрости не помогут. Когда мы обращаем внимание на неприемлемость запрета русского языка и УПЦ, нам в лучшем случае говорят, что когда будет комплексное урегулирование, учтём и этот аспект «в пакете». Но требования Устава ООН не могут быть предметом торга. Они должны безусловно, без всяких увязок выполняться. И те, кто пестует киевский режим, обязаны это обеспечить. На деле, однако, У.фон дер Ляйен, другие деятели в Брюсселе и других европейских столицах с пафосом заявляют, что Украина движется в Евросоюз и нужно продолжать её поддерживать деньгами и оружием, потому что – внимание: «Украина отстаивает европейские ценности». Это означает, что расизм, гонения на церковь и священников, героизация нацизма в виде отвратительных, звериных форм украинского национализма являются теми самыми ценностями, на которых сегодня зиждется Европейский союз. Президент Финляндии А.Стубб недавно сделал ностальгическое признание: «Сейчас мы учимся у Украины больше, чем Украина учится у нас».
Нигде в мире, кроме Украины, не запрещён целый язык. Не говоря уже о том, что это один из официальных языков ООН. Вы можете говорить на арабском и фарси в Израиле, на иврите – в любой арабской стране и в Исламской Республике Иран, где есть еврейская община со своими синагогами. Даже в Ирландии вы можете говорить по-английски. А вот на Украине русский запрещён, и, как мы понимаем, членов ЕС и НАТО это полностью устраивает. Они даже берут с В.Зеленского пример – как это делают страны Прибалтики.
И, конечно, не могу не упомянуть о позиции хранителя Устава ООН – Генерального секретаря нашей Организации. Долгое время с начала украинского кризиса он и его официальные представители говорили одно и то же: «Конфликт должен быть урегулирован на основе международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и принципа территориальной целостности Украины». На наши регулярные замечания, в том числе в адрес лично господина А.Гутерреша о том, что в Уставе есть целый ряд других принципов, включая право наций на самоопределение, уважение права на родной язык и религию, нам отвечали, что формулировка в отношении Украины «выверена и изменению не подлежит».
Когда Президент Д.Трамп объявил, что Гренландия вполне может стать частью территории США, официального представителя ООН на пресс-конференции спросили, что он думает по этому поводу. Тот ответил: «Вопрос должен решаться на основе международного права, Устава ООН, принципа территориальной целостности Дании и права населения Гренландии на самоопределение».
В ходе состоявшейся 29 января с.г. пресс-конференции А.Гутеррешу был задан вопрос: «Является ли право на самоопределение также применимым к Крыму и Донбассу?» Генсекретарь ответил (вынужден процитировать его полностью): «У нас были очень интересные дискуссии на эту тему. Есть два принципа. Один – территориальная целостность государств. Второй – самоопределение народов. Но самоопределение народов предполагает целый ряд «реквизитов», учитывая, как этот принцип был сформулирован. И после очень тщательного изучения нашим Офисом правовых вопросов наша позиция такова, что принцип самоопределения не применяется к ситуациям в Крыму и Донбассе. Таким образом, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности». Если кто-то что-то из этого понял, то я вам завидую.
Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и «вместе им не сойтись». С нетерпением ждём продолжения «сериала», будет интересно услышать реакцию Секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Надеемся, что новый Генеральный секретарь вернёт язык высказываний официальных представителей Секретариата в международно-правовое русло.
Это, быть может, помогло бы и западным коллегам, прежде всего европейским, вернуться на почву реальности и осознать, к каким последствиям ведёт и уже привёл их безрассудный курс на безоглядную поддержку украинского нацизма.
В заключение в очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. В Декларации чётко закреплено, что принципы суверенитета и территориальной целостности применимы к тем государствам, которые соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и имеют правительство, представляющее весь народ, проживающий на данной территории, без различия расы, вероисповедания или цвета кожи. По-моему, всем очевидно, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил «террористами, нелюдями и существами».
Фото: сайт МИД РФ