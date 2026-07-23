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В мире     14.08.2026 12:40

Россия не получала обращения Турции о моратории на военные действия в Черном море - МИД

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Теги:  МИД России  заявление  Турция  Украина  Черное мире  мораторий  Черноморская инициатива  Захарова  Лавров 

14 августа — Mossovetinfo.ru — Россия по официальным каналам не получала формализованного обращения от Турции о моратории на военные действия в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью СМИ о передаче российской и украинской сторонам турецких предложений о вводе моратория на военные действия в Черном море. Формализованного турецкого обращения, которое конкретизировало бы условия этой инициативы, российская сторона по официальным каналам не получала», - сообщили в МИД.

Также в МИД России отметили, что «Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 гг., более известной как «Черноморская инициатива», в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее - ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно».

«Условием реализации договоренности были аналогичные встречные меры другой стороны, а их как раз и не последовало», - подчеркнула Захарова.

Также в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что разнузданные акты терроризма ВСУ в Черном море, которые совершаются в отношении гражданских судов и направлены на дестабилизацию судоходства в регионе, не дают оснований вводить «половинчатые меры», которые лишь предоставят киевскому режиму временную передышку.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям» заявил, что Турция хочет иметь хорошие отношения с Россией, потому что у нас много экономических проектов, много общего в нашей истории: Кавказ, Черное море и в Турции искренне заинтересованы в том, чтобы Черное море было стабильным.


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Теги: 
МИД России  заявление  Турция  Украина  Черное мире  мораторий  Черноморская инициатива  Захарова  Лавров 

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