2 апреля. Mossovetinfo.ru – Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до 600 миллионов долларов, сообщил журналистам первый вице-премьер российского правительства, министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов сообщил, что выделенные средства пойдут на реструктуризацию текущего долга Белоруссии перед Россией. Решение о выделении кредита принял президент России Владимир Путин.
Силуанов также сообщил, что до конца апреля Белоруссия может получить также очередной транш в 200 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Таким образом, общий объем средств, выделенных ЕФСР Белоруссии составит 2 миллиарда долларов. Договор о выделении кредита был подписан в 2016 году. Средства направляются на поддержку реформ в Белоруссии.
ЕСФР был учрежден Россией и Казахстаном в 2007 году. В работе фонда принимают участие Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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