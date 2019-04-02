2 апреля. Mossovetinfo.ru – Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до 600 миллионов долларов, сообщил журналистам первый вице-премьер российского правительства, министр финансов России Антон Силуанов.



Силуанов сообщил, что выделенные средства пойдут на реструктуризацию текущего долга Белоруссии перед Россией. Решение о выделении кредита принял президент России Владимир Путин.



Силуанов также сообщил, что до конца апреля Белоруссия может получить также очередной транш в 200 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Таким образом, общий объем средств, выделенных ЕФСР Белоруссии составит 2 миллиарда долларов. Договор о выделении кредита был подписан в 2016 году. Средства направляются на поддержку реформ в Белоруссии.



ЕСФР был учрежден Россией и Казахстаном в 2007 году. В работе фонда принимают участие Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.