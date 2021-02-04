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В мире     04.02.2021 10:38

Россия удивила запад созданием вакцины «Спутник V» - немецкие СМИ

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Теги:  вакцина  коронавирус  COVID-19  исследование  Спутник V 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия смогла удивить западный мир созданием вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет немецкое издание Welt.

В статье высказывается мысль, что с 1957 года, когда СССР запустил первый искусственный спутник Земли, Россия практически ничем не могла удивить запад с технической точки зрения. Однако, появление вакцины «Спутник V» заставляет западный мир задуматься о том, что Россия - это больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (так в свое время назвал Советский Союз канцлер Германии Гельмут Шмидт).

В статье также указано, что исследование результатов испытаний российской вакцины, опубликованное в авторитетном медицинском журнале Lancet, доказало высокую эффективность «Спутника V», а также подтвердило правильность решение российского руководства начать использовать вакцину до официального обнародования окончательных данных о ней.

Ранее в журнале Lancet были опубликованы результаты исследования вакцины «Спутник V», которое показало, что российская вакцина обеспечивает 91,6-процентную эффективность от коронавируса. В комментариях к исследованию было указано, что в исследовании вакцины был соблюден научный принцип и вакцина доказала свою безопасность и эффективность.

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Теги: 
вакцина  коронавирус  COVID-19  исследование  Спутник V 

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