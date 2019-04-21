21 апреля. Mossovetinfo.ru – Россиян среди погибших и пострадавших в результате серии взрывов на Шри-Ланке, по предварительным данным, нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольстве РФ на Шри-Ланке.



Во время празднования Пасхи в церквях и отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов, число погибших достигло 160 человек, более 360 человек пострадали.