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В мире     29.03.2021 12:21

Российские туристы с 1 апреля могут ехать отдыхать на Кипр

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Теги:  Кипр  туристы 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Минздрав Кипра официально перевел Россию в список стран, откуда с 1 апреля на остров могут прилетать туристы, обновленный реестр Минздрава опубликован в понедельник, 29 марта.

Россия в реестре впервые занесена в «красную» группу. Граждане стран из этой группы могут при посещении Кипра не проходить по прилету двухнедельный карантин, достаточно двух отрицательных тестов на коронавирус. Один из тестов должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до прилета, а второй - по прилету на остров, в аэропортах Ларнака или Пафос.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Кипр упрощает правила въезда в страну для российских туристов.

Первоначально Кипр планировал открыть границы для россиян с 1 марта. Однако затем решение об открытии границ было отложено на месяц.

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Теги: 
Кипр  туристы 

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