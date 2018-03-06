Российский Ан-26 потерпел крушение в Сирии, погибли 32 человека

6 марта. Mossovetinfo.ru - Российский транспортный самолет потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.



По предварительным данным, на борту Ан-26 находились 32 человек: 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.



Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.