Другие материалы
-
В мире
15.02.2021, 12:35
С 26 марта «Победа» возобновляет полеты в итальянский Бергамо
15 февраля. Mossovetinfo.ru – Российский лоукостер «Победа» с 26 марта возобновляет полеты в итальянский Бергамо, сообщается в рассылке компании. Сообщается, что рейсы Москва -Милан (Бергамо) бу...
-
В мире
12.02.2021, 18:49
Россия возобновляет выдачу туристических виз гражданам России,
12 февраля. Mossovetinfo.ru – Словения с 13 февраля в тестовом режиме открывает границы для граждан Шенгенской зоны и ряда других стран, соответствующее постановление приняло правительство страны. ...
-
В мире
11.02.2021, 17:31
С 1 марта Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам
11 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 марта Кипр возобновляет выдачу туристических виз гражданам России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на атташе по туризму посольства Кипра в РФ, представителя Минтуризм...