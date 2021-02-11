С 26 марта «Победа» возобновляет полеты в итальянский Бергамо

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Российский лоукостер «Победа» с 26 марта возобновляет полеты в итальянский Бергамо, сообщается в рассылке компании.



Сообщается, что рейсы Москва -Милан (Бергамо) будут выполнятся по пятницам.



Регулярное авиасообщение с Италией прекращено из-за пандемии коронавируса. В Италию выполняются грузопассажирские рейсы, билеты на которые могут купить только итальянские граждане, россияне, имеющие вид на жительство в странах Евросоюза, студенты, которые обучаются в Италии, высококвалифицированные медицинские работники, сотрудники дипломатический миссий, а также граждане, которым необходима медицинская помощь.