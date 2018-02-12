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В мире     12.02.2018 19:11

Саакашвили выдворен в Польшу - Госпогранслужба Украины

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Теги:  Саакашвили  Украина  выдворение  Польша 

12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «возвратили» в Польшу, - в страну, откуда прибыл, нарушая украинское законодательство», - сообщается в Заявлении Госпогранслужбы Украины о задержании и выдворении Саакашвили.

«В соответствии с приведенными выше судебными решениями данный человек находилось не территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая украинское законодательство», - отмечается в заявлении Госпогранслужбы, которая ссылается на ряд вступивших в силу решений судов, признавших Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

Как сообщалось ранее, днем 12 февраля Саакашвили был задержан спецподразделением Госпогранслужбы "Дозор".

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Теги: 
Саакашвили  Украина  выдворение  Польша 

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