Другие материалы
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В мире
25.05.2021, 08:55
Саммит ЕС постановил запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз
25 мая. Mossovetinfo.ru — Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита приняли решение запретить самолетам белорусских авиакомпаний летать над территорией Евросоюза, соответствующий документ разместил в Twit...
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В мире
24.05.2021, 18:50
Белоруссия потребовала от сотрудников посольства Латвии покинуть страну
24 мая. Mossovetinfo.ru — Белоруссия вышлет из страны посла Латвии Эйнарса Семаниса из-за инцидента с белорусским флагом на чемпионате мира по хоккею в Риге, сообщил министр иностранных дел Белоруссии...
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В мире
24.05.2021, 14:59
Лукашенко запретил белорусским СМИ освещать несогласованные акции в режиме реального времени.
24 мая. Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал изменения в законах о СМИ и массовых мероприятиях, запрещающий СМИ освещать несогласованные массовые акции в реальном времен...