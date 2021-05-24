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В мире     25.05.2021 08:55

Саммит ЕС постановил запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз

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Теги:  Евросоюз  ЕС  Белоруссия  авиаперевозки  Роман Протасевич 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита приняли решение запретить самолетам белорусских авиакомпаний летать над территорией Евросоюза, соответствующий документ разместил в Twitter представитель главы ЕС Шарля Мишеля - Барендом Лейтсем.

Кроме того, европейским авиакомпаниям дана рекомендация избегать полетов над территорией Белоруссии.

Данное решение обусловлено происшествием с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.

В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО.

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Теги: 
Евросоюз  ЕС  Белоруссия  авиаперевозки  Роман Протасевич 

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