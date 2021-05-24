В мире 25.05.2021, 08:55 Саммит ЕС постановил запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз

25 мая. Mossovetinfo.ru — Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита приняли решение запретить самолетам белорусских авиакомпаний летать над территорией Евросоюза, соответствующий документ разместил в Twit...

В мире 24.05.2021, 18:50 Белоруссия потребовала от сотрудников посольства Латвии покинуть страну

24 мая. Mossovetinfo.ru — Белоруссия вышлет из страны посла Латвии Эйнарса Семаниса из-за инцидента с белорусским флагом на чемпионате мира по хоккею в Риге, сообщил министр иностранных дел Белоруссии...