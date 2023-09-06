Другие материалы
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В мире
10.09.2023, 12:04
Саммит G20 в Дели завершился на очень позитивной ноте - глава МИД России
9 сентября — Mossovetinfo.ru — Завершившийся в Дели "большой двадцатки" (G20) стал успешным для всех стран "двадцатки", ...
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В мире
07.09.2023, 08:28
Bloomberg: Страны G20 согласовали единый подход по ситуации на Украине
7 сентября — Mossovetinfo.ru — Страны-участницы "Большой двадцатки" (G20) пришли к единому подходу относительно ситуац...
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В мире
06.09.2023, 07:09
Суд в США дал экс-главарю Proud Boys 22 года тюрьмы за действия по штурму Капитолия
6 сентября — Mossovetinfo.ru — Бывший председатель ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио ригов...