Саммит G20 в Дели завершился на очень позитивной ноте - глава МИД России

9 сентября — Mossovetinfo.ru — Завершившийся в Дели "большой двадцатки" (G20) стал успешным для всех стран "двадцатки", группа переживает внутреннюю реформу, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20. Видеоконференция и ответы Лаврова на вопросы транслировались и размещены на официальных интернет каналах МИД России.



"Саммит G20 в Дели завершился. Добавлю: на очень позитивной ноте. Индия, спасибо!", - сказал Лавров по окончании саммита. Его оценка, слова размещены в официальном telegram-канале МИД РФ.



"Саммит, конечно же, - безусловный успех, прежде всего индийского председательства, но и всех нас. "Двадцатка" переживает, я бы сказал, такую внутреннюю реформу", - отметил министр.



"Прежде всего это проявилось в существенной активизации членов Группы двадцати от глобального Юга, которые при ведущей роли Индии очень четко и настойчиво добивались учета своих интересов в тех договоренностях, которые "двадцатка" обсуждала, и в итоге они вошли в декларацию", - пояснил Лавров.



"Запад не сможет оставаться гегемоном, учитывая, что объективно давно появились и набирают силу новые центры мирового развития", - подчеркнул глава МИД РФ.



Западные страны после этого саммита должны задуматься, насколько они в состоянии "заниматься продолжением своей линии на доминирование", - полагает Лавров.



Также Лавров отметил, что попытки Запада "украинизировать" повестку саммита G20 не имели успеха "во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих законных интересов".