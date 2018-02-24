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В мире     24.02.2018 09:02

Самый сильный истребитель России Су-57 прибыл в Сирию – CNN

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Теги:  Сирия  Су-57  Хмеим  США  Пентагон  мнение 

24 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Военный представитель США полагает, что прибытие в Сирию из России самого передового истребителя пятого поколения - многоцелевого самолета-истребителя Сухой-Су-57 - потенциально может повысить уровень опасности для американских сил, действующих внутри страны, сообщает CNN.

«Добавление вооружения пятого поколения в Сирию, разумеется, не соответствовало бы объявленной силе России», - сказал CNN представитель пресс-службы Пентагона Адриан Ранкин-Галлоуэй.
«Мы не считаем эти самолеты угрозой для наших операций в Сирии и будем продолжать деконфликтные операции по мере необходимости», - также сказал Рэнкин-Галлоуэй.

По данным американского военного чиновника, реактивный самолет Су-57 размещен на авиабазе Хмеим в Сирии.

CNN отмечает, что развертывание новейшего вооружения последовало после шагов Соединенных Штатов по использованию в Сирии своего самого совершенного истребителя - F-22 - в результате ударов по целям в Сирии после нападения 7 февраля против поддерживаемых США сил «со стороны сил сирийских правительственных войск, которые также включали российских наемников». (Речь о нападении на колонны с участием ЧВК Вагнера. О потерях в этом конфликте поступает противоречивая официальная информация – ред.).

Су-57 является первым российским военным истребителем, использующим стелс-технологии и предназначен для воздушных и наземных атак. По информации Минобороны России, в 2018 году российские самолеты должны быть введены в действие  – заказана поставка для Минобороны 12 самолетов Су-57.

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Теги: 
Сирия  Су-57  Хмеим  США  Пентагон  мнение 

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