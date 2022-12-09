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В мире     09.12.2022 21:19

Санкции введены против 15 членов ЦИКа, включая председателя комиссии Эллу Памфилову

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Теги:  ЦИК  Центризбирком  референдум  санкции  США  Минфин  Памфилова 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - США ввели санкции против российского Центризбиркома, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение американского Минфина.

Как говорится в сообщении, санкции введены в связи с проведением в сентябре референдума о вхождении новых территорий в состав России. В списки включены председатель ЦИК Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина и другие, всего 15 фамилий.

Напомним, что 28 сентября МИД России в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях распространил заявление полный текст которого был опубликован ИА МОССОВЕТ.

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Теги: 
ЦИК  Центризбирком  референдум  санкции  США  Минфин  Памфилова 

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