9 октября. Mossovetinfo.ru – Перемирие между Арменией или Азербайджаном может быть заключено в пятницу вечером или в субботу утром, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан заключить перемирие в гуманитарных целях - для обсуждения вопросов обмена пленными и телами погибших.
С этой целью в Кремль 9 октября приглашены министры иностранных дел двух стран. Предварительно Путин провел телефонные переговоры по данному вопросу с лидерами Армении и Азербайджана.
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