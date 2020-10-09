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В мире     09.10.2020 12:28

Армения и Азербайджан в ближайшее время могут заключить перемирие - СМИ

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Теги:  Армения  Азербайджан  перемирие 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Перемирие между Арменией или Азербайджаном может быть заключено в пятницу вечером или в субботу утром, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан заключить перемирие в гуманитарных целях - для обсуждения вопросов обмена пленными и телами погибших.

С этой целью в Кремль 9 октября приглашены министры иностранных дел двух стран. Предварительно Путин провел телефонные переговоры по данному вопросу с лидерами Армении и Азербайджана.


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Теги: 
Армения  Азербайджан  перемирие 

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