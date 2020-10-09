9 октября. Mossovetinfo.ru – Перемирие между Арменией или Азербайджаном может быть заключено в пятницу вечером или в субботу утром, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.



Ранее президент России Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан заключить перемирие в гуманитарных целях - для обсуждения вопросов обмена пленными и телами погибших.



С этой целью в Кремль 9 октября приглашены министры иностранных дел двух стран. Предварительно Путин провел телефонные переговоры по данному вопросу с лидерами Армении и Азербайджана.