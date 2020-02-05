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В мире     06.02.2020 08:37

Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

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Теги:  Дональд Трамп  США  Сенат США  импичмент 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – Сенат США в среду, 5 февраля оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения в рамках процесса по импичменту, таким образом Трамп не будет отстранен от власти.

В декабре 2019 года конгресс США вынес импичмент Трампу по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствованию работе конгресса. Для того, чтобы отстранить Трампа от должности, необходимо было получить поддержку 2/3 сенаторов хотя бы по одному из пунктов обвинений.

Однако в результате по обвинению в превышении полномочий невиновным сочли Трампа 52 сенатора (против 48), по второму пункту обвинения за невиновность Трампа проголосовали 53 сенатора (против 47).

Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, кому был вынесен импичмент. Однако во всех трех случаях действующий президент был оправдан Сенатом



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Теги: 
Дональд Трамп  США  Сенат США  импичмент 

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