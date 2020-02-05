Другие материалы
-
В мире
06.02.2020, 08:37
Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
6 февраля. Mossovetinfo.ru – Сенат США в среду, 5 февраля оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения в рамках процесса по импичменту, таким образом Трамп не будет отстранен от в...
-
В мире
05.02.2020, 14:18
Новые правила провоза наличных начали действовать в странах ЕАЭС
5 февраля. Mossovetinfo.ru – В странах Евразийского экономического сообщества (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) начали действовать новые правила провоза наличных через границы, со...
-
В мире
05.02.2020, 08:57
Коронавирус. Официальные данные на 5 февраля
5 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире достигло 20 630 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, 20 471 заболевания к...