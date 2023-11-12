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В мире     16.11.2023 10:39

Си Цзиньпин и Байден в среду провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегически важным вопросам

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Теги:  Китай  США  Сан-Франциско  штат Калифорния  обмен мнениями  ответственность 

16 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден в среду провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегически важным вопросам, имеющим решающее значение для направления развития китайско-американских отношений, а также по важным вопросам, влияющим на мир и развитие во всем мире, сообщает Синьхуа.

Их встреча состоялась в поместье Филоли, расположенном примерно в 40 км к югу от Сан-Франциско, штат Калифорния.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден, Синьхуа фото

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и США как крупные страны совместно нести ответственность.

Проблемы, стоящие перед человеческим обществом, не могут быть решены без сотрудничества между крупными странами, заявил Си Цзиньпин во время встречи.

Китай и США должны подавать пример и укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, а также предоставить миру больше общественных благ, сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что обе стороны должны оставаться открытыми для взаимных инициатив или координировать и связывать их для достижения синергии.

Выступая перед руководителями бизнеса в Сан-Франциско вскоре после встречи с президентом США Джо Байденом в среду, Си Цзиньпин сказал, что Китай “никогда не ставит против Соединенных Штатов” и “не намерен бросать вызов Соединенным Штатам или свергать их”, сообщает Блумберг.

Также, по информации Блумберг, Президент США Джо Байден заявил, что переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином привели к прогрессу в восстановлении напряженных связей в двусторонних отношениях, приветствуя соглашения о восстановлении военной связи высокого уровня, борьбе с фентанилом и открытии диалога по искусственному интеллекту.

Фото: Синьхуа фото

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Теги: 
Китай  США  Сан-Франциско  штат Калифорния  обмен мнениями  ответственность 

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