16 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден в среду провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегически важным вопросам, имеющим решающее значение для направления развития китайско-американских отношений, а также по важным вопросам, влияющим на мир и развитие во всем мире, сообщает Синьхуа.Их встреча состоялась в поместье Филоли, расположенном примерно в 40 км к югу от Сан-Франциско, штат Калифорния.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и США как крупные страны совместно нести ответственность.Проблемы, стоящие перед человеческим обществом, не могут быть решены без сотрудничества между крупными странами, заявил Си Цзиньпин во время встречи.Китай и США должны подавать пример и укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, а также предоставить миру больше общественных благ, сказал он.Си Цзиньпин добавил, что обе стороны должны оставаться открытыми для взаимных инициатив или координировать и связывать их для достижения синергии.Выступая перед руководителями бизнеса в Сан-Франциско вскоре после встречи с президентом США Джо Байденом в среду, Си Цзиньпин сказал, что Китай “никогда не ставит против Соединенных Штатов” и “не намерен бросать вызов Соединенным Штатам или свергать их”, сообщает Блумберг.Также, по информации Блумберг, Президент США Джо Байден заявил, что переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином привели к прогрессу в восстановлении напряженных связей в двусторонних отношениях, приветствуя соглашения о восстановлении военной связи высокого уровня, борьбе с фентанилом и открытии диалога по искусственному интеллекту.Фото: Синьхуа фото