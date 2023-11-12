Другие материалы
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В мире
16.11.2023, 10:39
Си Цзиньпин и Байден в среду провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегически важным вопросам
16 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден в среду провели откровенный...
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В мире
13.11.2023, 07:01
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, возросло до 11 180 человек
13 ноября — Mossovetinfo.ru — Число палестинцев, погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с начал...
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В мире
12.11.2023, 09:54
Спикер палаты представителей США предложил проект бюджета без помощи Украине
12 ноября — Mossovetinfo.ru — Спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта в...