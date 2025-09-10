Другие материалы
В мире
19.09.2025, 18:50
Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели прагматичный, позитивный и конструктивный телефонный разговор - Синьхуа
19 сентября — Mossovetinfo.ru — Си Цзиньпин и Д. Трамп провели прагматичный, позитивный и конструктивный телефонный ...
В мире
11.09.2025, 15:09
Лукашенко помиловал 52 заключенных, в том числе 14 иностранных граждан
11 сентября — Mossovetinfo.ru — По просьбе Президента США и других глав государств в рамках жеста доброй воли и исход...
В мире
10.09.2025, 11:19
Удар по Дохе - грубое нарушение международного права – Заявление МИД
10 сентября — Mossovetinfo.ru — Россия расценивает совершенную 9 сентября Израилем серию авиаударов по зданиям в жил...