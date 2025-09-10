Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели прагматичный, позитивный и конструктивный телефонный разговор - Синьхуа

19 сентября — Mossovetinfo.ru — Си Цзиньпин и Д. Трамп провели прагматичный, позитивный и конструктивный телефонный разговор, сообщает Синьхуа.



Также в новостях-молниях Синьхуа сообщается:

— Китай и США могут достичь взаимного успеха и общего процветания, принося пользу обеим странам и всему миру -- Си Цзиньпин

— Американская сторона должна воздерживаться от введения односторонних ограничительных мер в торговле -- Си Цзиньпин

— Китайский народ никогда не забудет ценную поддержку, оказанную США и другими странами антифашистской коалиции в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам -- Си Цзиньпин



По информации американской стороны Трамп обсудил с Си Цзиньпином борьбу с наркотиками и украинский конфликт,



Мы добились прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, борьбу с распространением фентанила и необходимость положить конец конфликту между Россией и Украиной, - сообщил Трамп в соцсети TRUTH Social.



Также в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем 31 октября - 1 ноября саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.