В мире     19.09.2025 18:50

Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели прагматичный, позитивный и конструктивный телефонный разговор - Синьхуа

Теги:  Си Цзиньпин  Дональд Трамп  Китай  США  телефонный разговор  успех  позитив 

19 сентября — Mossovetinfo.ru — Си Цзиньпин и Д. Трамп провели прагматичный, позитивный и конструктивный телефонный разговор, сообщает Синьхуа.

Также в новостях-молниях Синьхуа сообщается:
— Китай и США могут достичь взаимного успеха и общего процветания, принося пользу обеим странам и всему миру -- Си Цзиньпин
— Американская сторона должна воздерживаться от введения односторонних ограничительных мер в торговле -- Си Цзиньпин
— Китайский народ никогда не забудет ценную поддержку, оказанную США и другими странами антифашистской коалиции в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам -- Си Цзиньпин

По информации американской стороны Трамп обсудил с Си Цзиньпином борьбу с наркотиками и украинский конфликт,

Мы добились прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, борьбу с распространением фентанила и необходимость положить конец конфликту между Россией и Украиной, - сообщил Трамп в соцсети TRUTH Social.

Также в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем 31 октября - 1 ноября саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.

