Си Цзиньпин и Джо Байден обменялись письмами в связи с 45 летием китайско-американских дипотношений

1 января — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден в понедельник обменялись поздравительными посланиями по случаю 45-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, - сообщает Синьхуа.



Си Цзиньпин отметил, что установление дипломатических отношений между Китаем и США является важным событием в истории двусторонних и международных отношений, повысило благосостояние двух народов и способствовало миру, стабильности и процветанию во всем мире.



История уже доказала и еще докажет, что взаимное уважение, мирное сосуществование и беспроигрышное сотрудничество — это правильный путь для Китая и США как двух крупных государств, сказал Си Цзиньпин.



Председатель КНР отметил, что во время встречи в Сан-Франциско он и Дж. Байден изложили ориентированное на будущее "видение Сан-Франциско", наметив курс развития китайско-американских отношений и призвал Китай и США добросовестно выполнять важные общие договоренности и решения.



Он также подчеркнул, что готов сотрудничать с Дж. Байденом, чтобы и дальше направлять курс китайско-американских отношений на благо двух стран и их народов, а также содействовать делу мира и развития во всем мире.





Байден также направил Си поздравительное письмо по случаю 45-летнего юбилея, сообщают государственные СМИ. Американский лидер также признал, что отношения между США и Китаем способствовали процветанию и возможностям для обеих стран, а также для остального мира.



“Я с нетерпением жду продолжения прогресса, достигнутого нашими предшественниками, а также наших встреч и дискуссий, чтобы продолжать развивать отношения между США и Китаем”, - написал Байден.