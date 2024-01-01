Си Цзиньпин подчеркнул необходимость одержать победу в интенсивной и затяжной борьбе с коррупцией

8 января — Mossovetinfo.ru — Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, являющийся также председателем КНР и председателем Центрального военного совета, в понедельник подчеркнул необходимость продвигать революционные самопреобразования партии и одержать победу в интенсивной и затяжной борьбе с коррупцией, выступая на 3-м пленуме Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва, сообщает Синьхуа.



Как отметил китайский лидер, после упорных усилий по борьбе с коррупцией, предпринимавшихся на протяжении последних 10 лет новой эпохи, в антикоррупционной борьбе была достигнута ошеломляющая победа, а успехи этой борьбы были всесторонне закреплены.



"Тем не менее, ситуация остается серьезной и сложной", — указал Си Цзиньпин.



"Мы должны отчетливо осознавать новую ситуацию и новые тенденции в антикоррупционной борьбе, иметь четкое представление о питательной среде и условиях возникновения коррупции", — отметил Си Цзиньпин, призвав приложить еще больше усилий для победы в интенсивной и затяжной борьбе.



Си Цзиньпин подчеркнул, что для продвижения антикоррупционной кампании в новую эпоху необходимо прилагать постоянные усилия для устранения питательной среды и условий возникновения коррупции.



Китайский лидер призвал к скоординированным действиям, направленным на то, чтобы кадровые работники не осмеливались, не имели возможности и не имели желания становиться коррупционерами, а также к настойчивым усилиям по расширению масштаба и охвата антикоррупционных кампаний и к регулярным и долгосрочным мерам по предупреждению и пресечению коррупции.



Си Цзиньпин также подчеркнул важность усиления централизованного единого руководства партии в борьбе с коррупцией.



Он указал на важность сохранения жесткой позиции в борьбе с коррупцией и заявил, что в условиях сохраняющейся тяжелой и сложной ситуации нет никакой возможности прекращать, ослаблять антикоррупционную кампанию или идти в ней на компромиссы.



Борьба с коррупцией в форме сговора между чиновниками и бизнесменами должна быть приоритетной задачей, продолжил Си Цзиньпин, призвав решительно пресекать злоупотребление властью в корыстных целях и не допускать проникновения различных групп интересов и влияния на политическую арену.



Председатель КНР призвал активизировать усилия по устранению коррупции в сферах финансов, государственных предприятий, энергетики, медицины и инфраструктурных проектов, а также наказывать виновных в коррупции на низовом уровне.



Чтобы остановить распространение коррупции, необходимо углубление реформ, отметил Си Цзиньпин, призвав к созданию комплексного механизма раннего предупреждения и наказания, к усилению борьбы с новыми и замаскированными формами коррупции.



Подчеркнув необходимость совершенствования правовой системы для борьбы с коррупцией, китайский лидер указал, что национальное антикоррупционное законодательство должно постоянно развиваться, а в Закон о надзоре должны вноситься поправки, соответствующие времени. Он также призвал к проведению просветительской кампании по вопросам внутрипартийной дисциплины.



Си Цзиньпин призвал удвоить усилия по пресечению актов взяточничества и наказанию за него, по выявлению и устранению незаконных выгод, полученных теми, кто дает взятки.



Он призвал к постоянным и неустанным усилиям по очищению политической экосистемы, по предотвращению проникновения в партию правил, присущих торговым сделкам, по настойчивому исправлению неправильного стиля при подборе и назначении должностных лиц.



Необходимо активно распространять культуру честности и неподкупности в новую эпоху, продолжать гордые традиции и достойный стиль поведения партии, зажигать высокие идеалы и стремления у ее членов, указал Си Цзиньпин.



Подчеркнув важность укрепления семейных уз, ценностей и традиций, китайский лидер призвал прилагать усилия к тому, чтобы ведущие кадровые работники прививали правильные ценности в отношении дисциплины своим семьям и родственникам.



Отметив, что органы дисциплинарной проверки и надзора являются важной движущей силой самопреобразований партии, Си Цзиньпин указал, что эти органы должны быть абсолютно лояльными, надежными и честными.



Он распорядился сформировать усиленный кадровый состав для дисциплинарной проверки и надзора и превратить его в "железную армию", которой партия сможет доверять и которая будет способна оправдать ожидания народа.



Председательствовавший на пленуме Ли Си констатировал, что в речи Си Цзиньпина были сформулированы стратегические планы по продвижению борьбы с коррупцией, и призвал к тщательному изучению и воплощению в жизнь духа этой речи, а также важных идей Си Цзиньпина о партийных самопреобразованиях.



Ли Си призвал приложить усилия для всестороннего устрожения внутрипартийного управления и партийных самопреобразований, чтобы обеспечить надежную гарантию для всестороннего продвижения строительства сильного государства и великого дела возрождения китайской нации посредством модернизации в китайском стиле.



3-й пленум Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва открылся в понедельник. Ли Си в понедельник днем выступил от имени постоянного комитета комиссии с докладом о проделанной работе.