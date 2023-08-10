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В мире     22.08.2023 07:03

Си Цзиньпин прибыл в ЮАР с государственным визитом и для участия в 15-й встрече руководителей стран БРИКС

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Теги:  Си Цзиньпин  ЮАР  БРИКС  государственный визит  15-я встреча 

22 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в ЮАР для участия в 15-й встрече руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге, он также совершит государственный визит в ЮАР, сообщает Синьхуа.

В международном аэропорту имени О. Р. Тамбо в Йоханнесбурге Си Цзиньпина тепло встретили президент ЮАР Сирил Рамафоса, министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор и министр при президенте по делам женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями Нкосазана Дламини-Зума, С. Рамафос тепло приветствовал председателя КНР в связи с его государственным визитом в ЮАР, - отмечается в сообщении.

Си Цзиньпин отметил, что рад вновь посетить ЮАР и рассчитывает на углубленный обмен мнениями с С. Рамафосой по углублению китайско-южноафриканских отношений и вопросам, представляющим взаимный интерес.
Си Цзиньпин, ЮАР, БРИКС, государственный визит, 15-я встреча, Рамфос

Фото - Синьхуа фото

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Теги: 
Си Цзиньпин  ЮАР  БРИКС  государственный визит  15-я встреча 

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