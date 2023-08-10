22 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в ЮАР для участия в 15-й встрече руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге, он также совершит государственный визит в ЮАР, сообщает Синьхуа.В международном аэропорту имени О. Р. Тамбо в Йоханнесбурге Си Цзиньпина тепло встретили президент ЮАР Сирил Рамафоса, министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор и министр при президенте по делам женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями Нкосазана Дламини-Зума, С. Рамафос тепло приветствовал председателя КНР в связи с его государственным визитом в ЮАР, - отмечается в сообщении.Си Цзиньпин отметил, что рад вновь посетить ЮАР и рассчитывает на углубленный обмен мнениями с С. Рамафосой по углублению китайско-южноафриканских отношений и вопросам, представляющим взаимный интерес.Фото - Синьхуа фото