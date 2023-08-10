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В мире
22.08.2023, 07:03
Си Цзиньпин прибыл в ЮАР с государственным визитом и для участия в 15-й встрече руководителей стран БРИКС
22 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в ЮАР для участия в 15-й встрече руко...
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В мире
12.08.2023, 12:58
Украину ждет тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам - глава МИД Украины
12 августа — Mossovetinfo.ru — Украину ждет тяжелая осень, потому что мировое сообщество все больше склоняется к нео...
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В мире
10.08.2023, 08:57
55% избирателей США против дополнительного финансирования Украины - опрос CNN -SSRS
10 августа — Mossovetinfo.ru — "Новый опрос CNN - SSRS, проведенный на прошлой неделе, отразил политические сложности в СШ...