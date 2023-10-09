Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия 3-го Форума "Пояса и пути"

11 октября — Mossovetinfo.ru — 3-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" пройдет 17-18 октября в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия форума и выступит на ней с программной речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей, которые прибудут в Китай для участия в форуме. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает агентство Синьхуа.



По словам официального представителя МИД КНР, тема 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" - "Высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути": вместе ради совместного развития и процветания".



Ранее СМИ сообщали, что участие в форуме подтвердили президент России Владимир Путин и президент Сербии Александар Вучич.



На фото: выступление Владимира Путина на втором Международном форуме "Один пояс, один путь", 26 апреля 2019 года, Пекин, источник фото - сайт Президента России,

