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В мире     06.04.2023 19:26

Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции

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Теги:  Си Цзиньпин  Макрон  Китай  Франция  переговоры 

6 апреля, Mossovetinfo.ru - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Синьхуа.

"Приветствуя лидера Франции, который после более чем трех лет вновь посещает Китай с государственным визитом, Си Цзиньпин отметил, что на протяжении последних трех с лишним лет в международной обстановке переплетались перемены и смута. Благодаря совместным усилиям Китая и Франции, сохранилась динамика позитивного, устойчивого и здорового развития двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.

"Китай и Франция являются твердыми сторонниками многополярности мира и демократизации международных отношений. Оба государства обладают возможностями и ответственностью преодолеть разногласия и оковы. Мы должны твердо придерживаться основного направления всеобъемлющего стратегического партнерства, характеризующегося стабильностью, взаимной выгодой, созданием новых перспектив и движением вверх, нам необходимо претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, защищать глобальный мир, стабильность и процветание", - подчеркнул Си Цзиньпин.

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Теги: 
Си Цзиньпин  Макрон  Китай  Франция  переговоры 

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