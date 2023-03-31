Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции

6 апреля, Mossovetinfo.ru - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Синьхуа.



"Приветствуя лидера Франции, который после более чем трех лет вновь посещает Китай с государственным визитом, Си Цзиньпин отметил, что на протяжении последних трех с лишним лет в международной обстановке переплетались перемены и смута. Благодаря совместным усилиям Китая и Франции, сохранилась динамика позитивного, устойчивого и здорового развития двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.



"Китай и Франция являются твердыми сторонниками многополярности мира и демократизации международных отношений. Оба государства обладают возможностями и ответственностью преодолеть разногласия и оковы. Мы должны твердо придерживаться основного направления всеобъемлющего стратегического партнерства, характеризующегося стабильностью, взаимной выгодой, созданием новых перспектив и движением вверх, нам необходимо претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, защищать глобальный мир, стабильность и процветание", - подчеркнул Си Цзиньпин.