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В мире
20.07.2023, 13:33
Си Цзиньпин провел встречу с Генри Киссинджером
20 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине пр...
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В мире
13.07.2023, 09:33
Передача F-16 Falcon Украине будет расцениваться как угроза России в ядерной сфере - Лавров
13 июля — Mossovetinfo.ru — США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией, ...
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В мире
12.07.2023, 11:31
Вторую волну жары с температурой до 44,6 градусов по Цельсию переживает Испания
12 июля — Mossovetinfo.ru — Высокая температура воздуха в Испании из-за горячих воздушных масс, идущих из Сахары прод...