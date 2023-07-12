Си Цзиньпин провел встречу с Генри Киссинджером

20 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, сообщает Синьхуа.



Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер находится в Пекине с частным визитом, чтобы лучше понять мышление китайского руководства и затем поделиться своим впечатлением с американскими властями, рассказал The South China Morning Post источник, знакомый с ходом поездки.



Bloomberg сообщает, что в ходе встречи китайский лидер заявил бывшему дипломату, что его страна готова обсудить «правильный путь» переговоров между странами.

Научный сотрудник китайского центра Оксфорда Джордж Магнус считает, что Пекин будет рассматривать Киссинджера в качестве эмиссара.