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В мире     20.07.2023 13:33

Си Цзиньпин провел встречу с Генри Киссинджером

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Теги:  Китай  Пекин  КНР  Си Цзиньпин  Киссинджер  визит 

20 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, сообщает Синьхуа.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер находится в Пекине с частным визитом, чтобы лучше понять мышление китайского руководства и затем поделиться своим впечатлением с американскими властями, рассказал The South China Morning Post источник, знакомый с ходом поездки.

Bloomberg сообщает, что в ходе встречи китайский лидер заявил бывшему дипломату, что его страна готова обсудить «правильный путь» переговоров между странами.
Научный сотрудник китайского центра Оксфорда Джордж Магнус считает, что Пекин будет рассматривать Киссинджера в качестве эмиссара.

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Теги: 
Китай  Пекин  КНР  Си Цзиньпин  Киссинджер  визит 

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