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В мире     27.04.2020 15:28

Скопление десятков нефтяных танкеров зафиксировано у берегов Калифорнии

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Теги:  нефть  Калифорния  танкеры 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — У берегов Калифорнии зафиксировано скопление десятков нефтяных танкеров, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что у порта Лонг-Бич одновременно находится 27 танкеров. По данным американской прессы танкеры арендуют нефтетрейдеры, потому что в наземных нефтехранилищах не хватает места.

На фоне пандемии коронавируса резко упал спрос на нефть, в связи с этим нефтехранилища быстро заполняются. Скопления танкеров отмечены также у берегов Мальты и Юэной Африки.


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Карта места

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Теги: 
нефть  Калифорния  танкеры 

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