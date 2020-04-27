27 апреля. Mossovetinfo.ru — У берегов Калифорнии зафиксировано скопление десятков нефтяных танкеров, сообщает РИА Новости.



Сообщается, что у порта Лонг-Бич одновременно находится 27 танкеров. По данным американской прессы танкеры арендуют нефтетрейдеры, потому что в наземных нефтехранилищах не хватает места.



На фоне пандемии коронавируса резко упал спрос на нефть, в связи с этим нефтехранилища быстро заполняются. Скопления танкеров отмечены также у берегов Мальты и Юэной Африки.