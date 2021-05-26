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В мире     26.05.2021 15:55

Словакия стала второй страной ЕС, которая одобрила использование «Спутника V»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Словакия  вакцины  Спутник V 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Правителсьтво Словакии приняло решение одобрить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает сетевое издание Teraz.

Минздраву страны дано указание до 7 июня принять необходимые меры для использования российской вакцины.

Таким образом, Словакия стала второй страной Евросоюза, которая одобрила применение вакцины «Спутник V». В январе использование российской вакцины одобрила Венгрия.

В марте Словакия закупила партию вакцины «Спутник V», однако это решение спровоцировало в стране политический кризис. Инициаторами закупки были бывший премьер-министр Игорь Матович и бывший глава Минздрава Словакии Марек Крайчи.

Однако это решение было принято втайне от партнеров по правящей коалиции. Правые партии заявили, что в Словакии нельзя использовать «Спутник V», так как российская вакцина не имеет регистрации европейского регулятора ЕМА. Матович назвал такую позицию неуважением к гражданам страны, которые умирают из-за недостатка вакцин от коронавируса.

В результате, вначале в отставку был отправлен Крайчи, следом за ним, свой пост покинул и Матович.

В итоге Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть полученную партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» чтобы использовать ее в других странах.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Словакия  вакцины  Спутник V 

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