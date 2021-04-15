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В мире     15.04.2021 10:36

Словения отменяет карантин при въезде в страну для привитых «Спутником V»

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Теги:  Словения  въезд  вакцина  вакцинация  Спутник V 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Власти Словении расширили список вакцин от коронавируса, прививка которыми позволяет въехать в страну без обязательного 10-дневного карантина, сообщается на официальном сайте правительства страны.

В расширенный перечень вошли российская вакцина «Спутник V» а также вакцина компании Johnson&Johnson.

Ранее карантин был отменен для вакцинировавшихся препаратами BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca..

Для въезда в Словению вакцинация должна быть проведена не менее, чем за 21 день до въезда в страну.

Новые правила вступят в силу после того, как будут опубликованы в правительственной газете Словении.

С 1 апреля въезд в страну для вакцинировавшихся от коронавируса (в том числе вакциной «Спутник V») открыла Хорватия. Кроме того, Израиль объявил, что с 23 мая откроет въезд в страну для вакцинированных туристов в составе организованных групп.

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Теги: 
Словения  въезд  вакцина  вакцинация  Спутник V 

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