Соединенные Штаты стали самым большим источником нестабильности в мире — Ричард Хаас

2 июля — Mossovetinfo.ru — Об этом в интервью The New York Times в пятницу заявил Ричард Хаас, уходящий в отставку с поста главы Совета по международным отношениям США, экс-советник бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла Ричард Хаас.



Р. Хаас отметил, что после 20 лет управления организацией он пришел к тревожному выводу о том, что в настоящее время самой серьезной угрозой мировой безопасности являются сами Соединенные Штаты.



Он пояснил, что американская политическая система давно расшаталась и перестала быть островком безопасности в мире. Теперь все беды и проблемы исходят именно из Штатов, которые не просто подводят своих партнёров из других государств, но и демонстрируют сомнительный образец демократии.



Вместо того, чтобы быть "самым надежным якорем" в нестабильном мире, США стали самым глубоким источником нестабильности и неуверенным образцом демократии, цитирует газета Р. Хааса.

"Наша внутриполитическая ситуация — это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадёжным партнёром ... Но я также думаю, что она привнесла степень непредсказуемости и отсутствие надежности, которые действительно ядовиты", — добавил он.



Разрушение американской политической системы означает, что впервые в его жизни внутренняя угроза превзошла внешнюю, добавил он.



После изучения других стран на протяжении большей части последних пятидесяти лет, Р. Хаас готов исследовать свою страну, поскольку "проблемы внутри страны побудили человека, который всю свою карьеру занимался разработкой политики и изучением мировых дел, обратить свое внимание внутрь", — пишет The New York Times.



Хаасс является автором или редактором тринадцати книг по американской внешней политике и одной книги по менеджменту.



В 2017 году вышла книга Ричарда Н. Хааса “Мир в смятении”



В аннотации к книге говорится:

"Мировые порядки разрушаются постепенно, это не происходит внезапно. Сегодня мир находится на пути к новому мировому порядку, и книга Ричарда Н. Хааса убедительно это доказывает.

Ялтинско-потсдамская система международных отношений в настоящее время является частью прошлого и заменяется миром в смятении. У Соединенных Штатов Америки есть шанс войти в число лидеров «мирового порядка 2.0», но перед этим они должны проделать огромную домашнюю работу, прийти к соглашению с другими «крупными державами» и быть достаточно гибкими, чтобы противостоять всем изменениям в мире. Достаточно ли они готовы к этому?".



После публикации Мира в беспорядке в 2017 году, книга была адаптирована в полнометражный документальный фильм VICE, который шел в том же году.

Фильм, благодаря интервью с Хаасом и другими учеными-политиками, связанными с Советом, исследует темы и концепции, изложенные в книге: беспорядок в современном международном ландшафте, как он возник и как он проявляется в Сирии, Украине, Южно-Китайском море и Северной Корее.