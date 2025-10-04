 
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12.00 - Армия обороны Израиля

10 октября — Mossovetinfo.ru — Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12.00 по местному времени (совпадает с мск) в пятницу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12.00. С 12.00 войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к реализации соглашения о прекращении огня и возвращению заложников. Войска ЦАХАЛ Южного командования дислоцированы в этом районе и продолжат устранять любую непосредственную угрозу, - говорится в сообщении.

Официальная церемония подписания соглашения по сектору Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должна состояться 13 октября.

Ранее в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что удерживаемые радикалами в секторе Газа заложники будут возвращены в Израиль 13 или 14 октября, израильская сторона выпустит из тюрем 250 осужденных палестинцев и 1 700 жителей палестинского анклава, задержанных после 7 октября 2023 года.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что надеется совершить визит на Ближний Восток 13 или 14 октября, когда планируется освободить израильских заложников из сектора Газа.


