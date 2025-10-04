Другие материалы
В мире
10.10.2025, 12:42
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12.00 - Армия обороны Израиля
10 октября — Mossovetinfo.ru — Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12.00 по местному времени (совпадает с ...
В мире
09.10.2025, 16:55
Алиев поблагодарил Путина за внимание и подробную информацию о причинах крушения самолета AZAL
9 октября — Mossovetinfo.ru — Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил особую благодарность Президенту России В...
В мире
04.10.2025, 08:31
Руководство Израиля приказало военным прекратить наступление на Газу
4 октября — Mossovetinfo.ru — Израиль и ХАМАС заявили о готовности продвигать мирный план Трампа по сектору Газа. По...