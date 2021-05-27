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В мире     27.05.2021 16:26

Сообщение о минировании самолета Ryanair пришло после его разворота в Минск - провайдер

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Теги:  Белоруссия  самолет  провайдер 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Сообщение о минировании самолета авиакомпании Ryanair было отправлено уже после того, как самолет развернулся в Минск, сообщает Reuters со ссылкой на заявление швейцарского провайдера Proton Technologies AG.

В среду, 26 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте страны заявил, что сообщение о заложенной на борту самолета бомбе поступило из Швейцарии.

В заявлении швейцарского провайдера указано, что компания «не располагает достоверными доказательствами» того, что заявление Лукашенко соответствует действительности, а также выражена готовность сотрудничать с европейскими властями в расследовании инцидента.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.

В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО.

После инцидента ряд стран принял решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, ввели запрет на полеты белорусских самолетов над своей территорией, а также рекомендовали своим авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Саммит ЕС постановил запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз.

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Теги: 
Белоруссия  самолет  провайдер 

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