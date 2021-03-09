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В мире     09.03.2021 10:01

Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от регулятора ЕС

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Теги:  Евросоюз  вакцина  COVID-19  коронавирус  Спутник V 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на официальной странице вакцины в Twitter потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе.

Криста Виртумер-Хохе, комментируя возможность использования российской вакцины в Австрии без одобрения ЕМА, сравнила использование «Спутника V» с «русской рулеткой».

В сообщении создателей российской вакцины указано, что негативные комментарии Виртумер-Хохе «вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА». Кроме того, отмечается, что в отношении других вакцин представители европейского регулятора не позволяли себе негативных высказываний.

Ранее сообщалось, что ЕМА, которое является регулятором лекарственных средств в Евросоюзе, начало экспертизу «Спутника V». В ходе экспертизы должно быть установлено соответствие российской вакцины стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

При этом, Венгрия и Словакия уже одобрили использование российской вакцины на своей территории без одобрения ЕМА. Еще ряд стран Евросоюза (Чехия, Италия, Австрия) рассматривают такую возможность.

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Теги: 
Евросоюз  вакцина  COVID-19  коронавирус  Спутник V 

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