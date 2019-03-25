25 марта. Mossovetinfo.ru – Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило фактов сговора между Дональдом Трампом и российскими властями в ходе предвыборной компании в США в 2016 году, сообщает Министерство юстиции США.
Также сделан вывод, что предвыборный штаб Трампа не имеет отношения ко взломам компьютеров членов Демократической партии.
Мюллер возложил ответственность за взлом компьютеров членов Демократической партии на неких «российских хаккеров», якобы подконтрольных российским властям, также Мюллер утверждает, что установил два способа, которым российские власти якобы пытались повлиять на итоги президентских выборов в США. Однако никаких доказательств этим утверждениям приведено не было.
Российская сторона неоднократно заявляла, что не пыталась повлиять на исход президентских выборов в США, а все американские обвинения называла голословными и бездоказательными.
Расследование Мюллера длилось более двух лет. В ходе расследования выдвигались обвинения против членов предвыборного штаба Трампа, а экс-руководитель штаба Пол Манафорт был осужден. Однако ни одно из возбужденных дел не касалось сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа.
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