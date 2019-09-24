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В мире     24.09.2019 12:31

США отказали в выдаче виз нескольким членам российской делегации на Генассамблее ООН

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Теги:  Генассамблея  ООН  США  визы  МИД РФ 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Посольство США отказало в выдаче виз ряду членов российской делегации, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Лаврова в поездке на Генеральной ассамблее ООН.

Среди тех, кому было отказано в визах, руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также 8 сотрудников российского МИДа, в том числе глава генерального секретариата МИДа Сергей Бутин.

Представители США заявили, что проблема носит технический характер, и объясняют невыдачу виз тем, что документы в американское посольство были поданы несвоевременно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала невыдачу виз членам российской делегации «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию».

Захарова заявила, что документы на визы были поданы в сроки, указанные американскими дипломатами, а также подчеркнула, что тема невыдачи виз членам российской делегации станет центральной темой разговора главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

74-я Генеральная ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.


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Теги: 
Генассамблея  ООН  США  визы  МИД РФ 

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