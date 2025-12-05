США предложили Европе план возвращения России в мировую экономику - WSJ

11 декабря — Mossovetinfo.ru — Соединенные Штаты представили странам Европы предложения по возвращению России в мировую экономику в рамках урегулирования украинского конфликта и восстановления поставок энергоносителей. Об этом 10 декабря сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).



Сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа изложила свое видение восстановления Украины и возвращения России на мировые рынки после завершения конфликта.



Издание отмечает, что Европейские чиновники отнеслись к инициативе скептически, сравнив ее с «новой Ялтой» и не поддерживают США по ключевым вопросам урегулирования конфликта.



В то же время в ЕС рассматривают различные планы, варианты конфискации замороженных российских активов для финансирования киевского режима и конфликта.



Накануне, 10 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС хочет изъять валютные резервы России из-за того, что у него не остается денег на продолжение боевых действий на Украине.