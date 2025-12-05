Другие материалы
В мире
11.12.2025, 08:42
США предложили Европе план возвращения России в мировую экономику - WSJ
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Соединенные Штаты представили странам Европы предложения по возвращению России в мир...
В мире
08.12.2025, 07:23
Трамп заявил, что разочарован Зеленским, который не прочитал проект мирной сделки
08 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование Владимиром Зеленским в связи ...
В мире
05.12.2025, 22:14
Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей в своей жизни
5 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира Международной федераци...