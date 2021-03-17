17 марта. Mossovetinfo.ru – США с 18 марта расширяют список антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщается на официальном сайте Минторга США. Сообщается, что новые торгов...

17 марта. Mossovetinfo.ru – Еврокомиссия предложила ввести в странах Евросоюза цифровые коронавирусные сертификаты для того, чтобы облегчить передвижение между странами ЕС Сертификаты будут буду...