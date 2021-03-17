Другие материалы
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В мире
17.03.2021, 17:28
США расширяют список антироссийских санкций
17 марта. Mossovetinfo.ru – США с 18 марта расширяют список антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщается на официальном сайте Минторга США. Сообщается, что новые торгов...
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В мире
17.03.2021, 17:09
ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca
17 марта. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, несмотря на побочные эффекты, соответствующее заявление ВОЗ ...
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В мире
17.03.2021, 15:22
Еврокомиссия предложила ввести цифровые коронавирусные сертификаты
17 марта. Mossovetinfo.ru – Еврокомиссия предложила ввести в странах Евросоюза цифровые коронавирусные сертификаты для того, чтобы облегчить передвижение между странами ЕС Сертификаты будут буду...