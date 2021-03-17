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В мире     17.03.2021 17:28

США расширяют список антироссийских санкций

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Теги:  США  санкции 

17 марта. Mossovetinfo.ru – США с 18 марта расширяют список антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщается на официальном сайте Минторга США.

Сообщается, что новые торговые санкции коснутся экспорта и реэкспорта, связанного с национальной безопасностью. Кроме того, Россия включена в список стран, с которыми полностью запрещается экспорт и импорт оружия.

В тоже время для определенных категорий продукции, связанных с космической отраслью, гражданской авиацией, а также действующими в России американских компаний и их дочерних предприятий, до 1 сентября будет сделано исключение. После этой даты лицензирование всех товаров, связанных с нацбезопасностью, будет осуществляться с презумпцией отказа, говорится в документе.

Ранее в связи с ситуацией вокруг Навального США ввели санкции против 9 российских компаний и одного исследовательского института, которые, по мнению американской администрации, причастны к производству биологического и химического оружия.

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Теги: 
США  санкции 

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