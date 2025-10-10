Другие материалы
-
В мире
11.10.2025, 02:09
США с 1 ноября или раньше введут новые пошлины в 100% на товары из Китая
11 октября — Mossovetinfo.ru — С 1 ноября 2025 года Соединённые Штаты установят 100% пошлину на товары из Китая сверх дейс...
-
В мире
10.10.2025, 21:38
«Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов
10 октября — Mossovetinfo.ru — «Крайне враждебными» назвал Президент США Дональд Трамп решение Китая ограничить экс...
-
В мире
10.10.2025, 12:42
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12.00 - Армия обороны Израиля
10 октября — Mossovetinfo.ru — Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12.00 по местному времени (совпадает с ...