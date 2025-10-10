 
Актуальные темы: переговоры
В мире     11.10.2025 02:09

США с 1 ноября или раньше введут новые пошлины в 100% на товары из Китая

11 октября — Mossovetinfo.ru — С 1 ноября 2025 года Соединённые Штаты установят 100% пошлину на товары из Китая сверх действующих тарифов, а также экспортный контроль над «любым критически важным программным обеспечением», заявил Президент США Дональд Трамп через несколько часов после того, как он пригрозил отменить предстоящую встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее в связи с «чрезвычайно агрессивной позицией» Пекина в торговых вопросах.

«Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, направив крайне враждебное письмо всему миру, в котором говорится, что с 1 ноября 2025 года они собираются ввести широкомасштабный экспортный контроль практически над всеми производимыми ими товарами, а также над некоторыми товарами, которые они не производят», — написал Трамп в социальных сетях.

В то же время Трамп не исключил, что всё ещё возможно, что он может встретиться с Си Цзиньпином в конце октября.

«Вот почему я назначил дату на 1 ноября. Посмотрим, что произойдёт», - пояснил Трам

