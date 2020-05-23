США успешно испытали лазерное оружие, способное уничтожать самолеты в полете

23 мая. Mossovetinfo.ru - Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожить самолет в полете, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США в пятницу. Об этом сообщает корреспондент CNN из Гонконга.



Также ВМФ США представил 15 секундное видео испытаний, На видео корабль-амфибия USS Portland выполняет «первую реализацию на твердотельном лазере класса высокой энергии», чтобы "отключить" воздушный беспилотный летательный аппарат, говорится в заявлении ВМФ США. После работы лазера дрон загорелся.



Место проведения демонстрации системы лазерного вооружения (LWSD) не уточняется. Сообщается, что испытания проведены в Тихом океане 16 мая. Мощность этого оружия не разглашается