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В мире     23.05.2020 18:02

США успешно испытали лазерное оружие, способное уничтожать самолеты в полете

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Теги:  США  ВМФ  дрон  лазер  оружие  испытание 

23 мая. Mossovetinfo.ru - Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожить самолет в полете, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США в пятницу. Об этом сообщает корреспондент CNN из Гонконга.

Также ВМФ США представил 15 секундное видео испытаний, На видео корабль-амфибия USS Portland выполняет «первую реализацию на твердотельном лазере класса высокой энергии», чтобы "отключить" воздушный беспилотный летательный аппарат, говорится в заявлении ВМФ США. После работы лазера дрон загорелся.

Место проведения демонстрации системы лазерного вооружения (LWSD) не уточняется. Сообщается, что испытания проведены в Тихом океане 16 мая. Мощность этого оружия не разглашается

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Теги: 
США  ВМФ  дрон  лазер  оружие  испытание 

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