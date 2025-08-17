Другие материалы
В мире
27.08.2025, 10:48
США ввели 50-процентные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти
27 августа — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп ввёл 50-процентную пошлину на индийские товары, чтобы наказать...
В мире
19.08.2025, 08:40
Кремль сообщил о поддержке повышения уровня прямых переговоров между Москвой и Киевом
19 августа — Mossovetinfo.ru — Кремль сообщил что в ходе телефонного разговора между президентами России и США, сост...
В мире
17.08.2025, 11:08
Трамп начнет подготовку трехсторонней встречи только в случае успешной встречи с Зеленским - CNN
17 августа— Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп начнет подготовку к трехсторонней встречи с президентом Р...