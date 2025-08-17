США ввели 50-процентные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти

27 августа — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп ввёл 50-процентную пошлину на индийские товары, чтобы наказать страну за покупку российской нефти, это разрушило многолетние попытки Вашингтона наладить более тесные связи с Нью-Дели, - сообщает Bloomberg.



Новые тарифы затронут более 55 % товаров, поставляемых в США, и больше всего ударят по таким трудоемким отраслям, как текстильная промышленность и производство ювелирных изделий, в то время как ключевые экспортные товары, такие как электроника и фармацевтические препараты, не будут облагаться пошлинами.



Эти пошлины угрожают конкурентоспособности индийского экспорта и ставят под сомнение стремление премьер-министра Нарендры Моди превратить южноазиатскую страну в крупный производственный центр. Экспортёры готовятся к сокращению заказов и возможному увольнению сотрудников.



Нью-Дели выступил в защиту своих связей с Россией и назвал действия США «несправедливыми, неоправданными и неразумными».



В начале августа Белый дом сообщил, что Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новой пошлины, которая будет взиматься в дополнение к 25-процентному налогу на индийский импорт, о котором Трамп объявил на прошлой неделе. Согласно указу, повышенная дополнительную 25-процентная пошлина на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской энергии, вступит в силу в течение 21 дня.