9 июля — Mossovetinfo.ru — 7 июля помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Кассетные боеприпасы, запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Соединенных Штатов Америки поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы является проявлением агрессивного курса, нацеленного на затягивание конфликта на Украине. Передача США кассетных боеприпасов Киеву является жестом отчаяния и свидетельством бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления" также говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Байден заявил, что это временная мера, пока на Западе не наладят производство обычных боеприпасов.Вашингтон обязался передать Украине кассетные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц, несмотря на критику политиков, правозащитных организаций и протесты партнёров по НАТО, угрозах этих снарядов для мирного населения из-за брака.Газета New York Times 9 июля сообщила , что США планируют направить Украине в числе кассетных боеприпасов старые модели, которые не срабатывают сразу в 14% случаев. данным источников газеты, в Пентагоне заверили, что будет поставляться усовершенствованная модель по показателю дальности полета, однако содержащая гранаты, процент брака которых американское оборонное ведомство охарактеризовало как неприемлемо высокий. Как сообщает New York Times, полковник армии в отставке Эл Восбург, прошедший подготовку по обезвреживанию боеприпасов, заявил, что процесс расчистки территории после использования подобных снарядов займет продолжительное время, так как их нельзя перемещать вручную.Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.Накануне премьер-министра Великобритании Риши Сунак на фоне сообщений о решении президента США Джо Байдена Киеву кассетные боеприпасы заявил, что Великобритания не одобряет поставки подобного оружия на Украину. Как передает газета Financial Times, ожидается, что британский премьер обсудит этот вопрос с Байденом в понедельник, когда они встретятся во время короткого визита президента США в Великобританию, прежде чем оба отправятся на саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Издание Daily Mail отмечает, что позицию Сунака поддерживают и другие британские политики, в том числе председатель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Он завил, что это неправильный призыв, и он оттолкнет добрую волю международного сообщества.Италия надеется на исполнение положений о Конвенции по кассетным боеприпасам как участница договора, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.Девятнадцать американских конгрессменов-демократов из прогрессивного крыла выступили против решения вашингтонской администрации передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении лидера прогрессивной фракции демократов в Палате представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал (от штата Вашингтон). "Соединенные Штаты гордятся своей приверженностью мировому лидерству в области нравственности и сфере защиты прав человека. Это обязательство должно включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые по своей структуре несут существенный риск причинения серьезного вреда гражданскому населению", - отмечается в документе.Как напомнили демократы, "кассетные боеприпасы были запрещены почти 125 странами в соответствии с Конвенцией ООН о запрещении кассетных боеприпасов". Кроме того, говорится в заявлении, Конгресс с 2010 финансового года (начинается в стране с 1 октября) "вводил жесткие ограничения на передачу кассетных боеприпасов"."История применения США кассетных боеприпасов - особенно наследие многолетнего ущерба гражданскому населению в Юго-Восточной Азии - должна помешать нам повторить ошибки нашего прошлого", - считают конгрессмены."Заявление Белого дома противоречит ограничениям Конгресса на передачу этого оружия и серьезно подрывает наше лидерство в моральном аспекте. Это подчеркивает, что нам еще предстоит работа, чтобы заставить США присоединиться к международному сообществу в вопросе запрещения применения кассетных боеприпасов", - заключили законодатели.Передача кассетных боеприпасов США Украине - очередной шаг к эскалации, демонстрирующий, что нынешняя администрация не желает мира, заявил член палаты представителей, республиканец Пол Госар.Министр обороны Испании Маргарита Роблес не поддержала решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов.Испания не разделяет это решение… Мы против отправки кассетных боеприпасов… Это не решение НАТО. Испания исходит из своих твердых обязательств перед Украиной, но также твердо придерживается того, что определенные виды оружия и боеприпасов не могут поставляться ни при каких обстоятельствах, - заявила Роблес репортерам. Видео ее выступления опубликовала газета Vanguardia.По меньшей мере 38 правозащитных организаций выступили по состоянию на 8 июля против поставок на Украину кассетных боеприпасов, подсчитало американское издание The Hill. Издание цитирует главу вашингтонского отделения Human Rights Watch Сару Ягер, которая призвала не использовать в качестве предлога для отправки кассетных боеприпасов то, что они уже присутствуют на Украине. Они уже по всей стране и должны быть вычищены. Это недостаточное основание для того, чтобы США отправляли их еще больше, - сказала она.В обзоре использованы материалы ТАСС