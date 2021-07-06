Суд в Белоруссии приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии

6 июля. Mossovetinfo.ru - Верховный суд Белоруссии признал бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико виновным в получении взяток в особо крупных размерах и отмывании денег.



Бабарико приговорен к 14 годам колонии усиленного режима, а также к штрафу в 5 тысяч «базовых величин», что по нынешнему курсу белорусского рубля составляет около 57 тысяч долларов.



Кроме того, в течение 5 лет Бабарико запрещено занимать административно-хозяйственые должности.



Также суд постановил взыскать с Бабарико в доход государства более 47,7 миллиона белорусских рублей (около 19 миллионов долларов).



Вместе с Бабарико признаны виновными в получении особо крупных взяток и отмывании денег его бывшие заместители, топ-менеджеры Белгазпромбанка. Дмитрий Кузьмич получил 6,5 года колонии усиленного режима, Сергей Шабан - 6 лет, Кирилл Бадей, Александр Ильясюк и Сергей Добролет - по 5,5 года колонии. Еще один фигурант дела - Алексею Задойко - приговорен к ограничению свободы сроком на пять лет без направления в учреждение открытого типа в связи с наличием у него хронического заболевания.



Кроме того, бизнесмен Виктор Кобяк, признан виновным в даче взятки в крупном размере, и приговорен к трем годам колонии усиленного режима.



Бабарико сложил свои полномочия в Белгазпромбанке в мае 2020 года, в связи с тем, что принял решение баллотироваться в президенты Белоруссии на прошлогодних выборах. Уголовное преследование Бабарико и его адвокаты считают политически мотивированным.



