Свыше 26 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море с 2014 года - ООН

14 апреля, Mossovetinfo.ru - Более 26 тыс. человек погибли или пропали без вести при пересечении Средиземного моря начиная с 2014 года, свыше 20 тыс. из них погибли на маршруте Центрального Средиземноморья, который считается одним из самых смертоносных миграционных маршрутов в мире. Об этом сообщило в четверг Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.



"Мы наблюдаем резкое увеличение числа отчаявшихся людей, подвергающих свою жизнь смертельному риску", - подчеркнул Ф. Турк в пресс-релизе.



Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал к скоординированным действиям для обеспечения оперативного спасения мигрантов, а также уважительного, эффективного и всестороннего процесса оформления данных лиц в безопасном месте.