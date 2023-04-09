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В мире
14.04.2023, 08:23
Свыше 26 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море с 2014 года - ООН
14 апреля, Mossovetinfo.ru - Более 26 тыс. человек погибли или пропали без вести при пересечении Средиземного моря начи...
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В мире
12.04.2023, 09:26
Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон
12 апреля. Mossovetinfo.ru - Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении, а ...
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В мире
09.04.2023, 14:32
Эрдоган призвал Израиль снизить напряженность в регионе во время Рамадана
9 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в ходе телефонного разговора со своим изр...