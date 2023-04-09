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В мире     14.04.2023 08:23

Свыше 26 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море с 2014 года - ООН

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Теги:  Мигранты  ООН  средиземноморье  гибель 

14 апреля, Mossovetinfo.ru - Более 26 тыс. человек погибли или пропали без вести при пересечении Средиземного моря начиная с 2014 года, свыше 20 тыс. из них погибли на маршруте Центрального Средиземноморья, который считается одним из самых смертоносных миграционных маршрутов в мире. Об этом сообщило в четверг Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Мы наблюдаем резкое увеличение числа отчаявшихся людей, подвергающих свою жизнь смертельному риску", - подчеркнул Ф. Турк в пресс-релизе.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал к скоординированным действиям для обеспечения оперативного спасения мигрантов, а также уважительного, эффективного и всестороннего процесса оформления данных лиц в безопасном месте.

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Карта места

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Теги: 
Мигранты  ООН  средиземноморье  гибель 

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