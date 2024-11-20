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В мире     28.11.2024 14:23

Токаев на саммите ОДКБ предложил принять план мероприятий по празднованию 80-летия Победы

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Теги:  ОДКБ  Казахстан  Астана  президент  Токаев  80-летие Победы  празднование  план мероприятий 

28 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступил с инициативой об утверждении плана мероприятий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сообщает ТАСС из Астаны.

«Отдельное внимание было уделено празднованию знакового, важнейшего можно сказать, события - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Героизм ветеранов, трудовые подвиги тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти», - сказал Токаев. По его словам, все это является неисчерпаемым источником безмерной гордости и уважения.

«В преддверии знаменательной даты считаем важным принятие заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также утверждение плана мероприятий по празднованию годовщины. Уверен, выдвинутые сегодня предложения, инициативы будут реализованы в интересах государств - участников организации», - отметил президент Казахстана.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в Астане 28 ноября. В ключевом мероприятии принимают участие президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон. Представители руководства Армении не участвуют в сессии.

Фото – сайт Кремля

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Теги: 
ОДКБ  Казахстан  Астана  президент  Токаев  80-летие Победы  празднование  план мероприятий 

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