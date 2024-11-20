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В мире
28.11.2024, 14:23
Токаев на саммите ОДКБ предложил принять план мероприятий по празднованию 80-летия Победы
28 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита Организации Договора о коллек...
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В мире
24.11.2024, 16:57
Путин провел телефонный разговор с президентом Турции - Кремль
24 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин 24 ноября обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом...
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В мире
20.11.2024, 13:56
Песков: Путин готов к контактам и переговорам по Украине
20 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по...