28 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита Организации Договора о коллек...

24 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин 24 ноября обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом...

20 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по...