Трамп может ввести новые пошлины в отношении стран выступающих против аннексии Гренландии

17 января— Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых пошлин в отношении стран, которые выступают против его стремления аннексировать Гренландию, не поддержат этот план. Об этом он заявил в пятницу, выступая в Белом доме.



«Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат Гренландию, потому что Гренландия нужна нам, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности», — заявил Трамп.



США должны контролировать крупнейший в мире остров, полагает Трамп. Он утверждал, что приобретение США арктических территорий, полуавтономной территории Дании, союзницы по НАТО, будет отвечать интересам национальной безопасности США и, в свою очередь, укрепит оборонный альянс.



Контроль США над этой территорией встречает сопротивление не только со стороны Дании и Гренландии, но и со стороны ряда других стран. Также, согласно опросу CNN, его поддерживают только 25% американцев.



Дания предупредила, что нападение на Гренландию фактически положит конец существованию НАТО, и объявила в среду, что расширяет своё военное присутствие там «в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО».



Франция, Германия, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Швеция подтвердили, что на этой неделе направят на остров своих военнослужащих.



Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне угроз США присоединить Гренландию напомнил, что его страна, являющаяся партнером Дании по НАТО, привержена обязательствам в рамках статьи о коллективной безопасности. Об этом Карни заявил на пресс-конференции в Пекине. Его слова цитирует Politico.



«Мы являемся партнерами по НАТО с Данией, и поэтому наше полное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статье 5 и статье 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», — сказал Карни.



Гренландия находится под управлением Дании, её столица Нуук расположена более чем в 3500 км от Копенгагена, между Северным Ледовитым и Северным Атлантическим океанами, у побережья Северной Америки.



Будучи самым большим островом в мире, Гренландия богата природными ресурсами.



Трамп — не первый президент США, предлагавший купить Гренландию. В 1867 году тогдашний президент Эндрю Джонсон, купивший Аляску, также рассматривал возможность приобретения острова.



После Второй мировой войны администрация Трумэна предложила Дании 100 миллионов долларов (160 миллионов долларов США) за Гренландию, о чём свидетельствуют документы, опубликованные датскими СМИ.