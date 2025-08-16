17 августа— Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп начнет подготовку к трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским в понедельник пройдут успешно, сообщил телеканал CNN.
По итогам саммита на Аляске 15 августа (по американскому времени) состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Их очная в Вашингтоне была назначена на понедельник, 18 августа.
Также после переговоров с Путиным на Аляске Трамп заявил европейским лидерам, что хочет организовать к следующей пятнице (22 августа – ред.) трехсторонний саммит с участием себя, Путина и Зеленского, подчеркнув, что он приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете в понедельник, 18 августа, пройдут успешно, - говорится в сообщении телеканала CNN.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в своем Telegram-канале цитаты западных СМИ о панике европейской стороны конфликта на Украине в связи с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и главы Украины
Европейские и британские сторонники конфликта на Украине в панике, - написал Дмитриев.
Также некоторые главы европейских стран обсуждают – кто из них может поехать на встречу Зеленского и Трампа в Овальный кабинет Белого дома. Официальной информации от Белого дома о том, что на встрече Трампа и Зеленского 18 августа могут быть представители третьих стран – нет.
Переговоры на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон президентов России и США в узком составе в формате три на три продолжались два часа 45 минут.
Ранее стало известно из информации агентства Reuters со ссылкой на собственные источники, что Зеленский, разговаривая по телефону с Трампом после саммита Трампа и Путина, отверг предложение американского президента Дональда отказаться от притязаний на Донбасс, хотя Трамп по информации The New York Times, счел такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня.
На брифинге с Траппом после переговоров на Аляске Путин заявил
: «Наши переговоры прошли в уважительной и конструктивной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными».
«Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. И конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования»., - сказал накануне президент России, открывая в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах
.