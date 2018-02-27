Трамп назначил главу своего штаба на выборную кампанию в 2020 году

27 февраля /Mossovetinfo.ru/. Президент США Дональд Трамп назначил бывшего советника по цифровым технологиям Брэда Парскейла главой предвыборного штаба в рамках подготовки к выборам 2020 года, сообщает CNN со ссылкой на The Drudge Report.



В рамках предвыборной кампании Трампа в 2016 году Брэд Парскейл возглавлял отдел интернет-операций.



В ходе этой кампании у Трампа и Парскейл было ряд конфликтов, поскольку Трамп полагал, что Парскейл слишком неэффективно тратит средства кампании на продвижение в социальных сетях.