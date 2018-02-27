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В мире     27.02.2018 22:47

Трамп назначил главу своего штаба на выборную кампанию в 2020 году

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Теги:  Трамп  выборы  Брэд Парскейл  США 

27 февраля /Mossovetinfo.ru/. Президент США Дональд Трамп назначил бывшего советника по цифровым технологиям Брэда Парскейла главой предвыборного штаба в рамках подготовки к выборам 2020 года, сообщает CNN со ссылкой на The Drudge Report.

В рамках предвыборной кампании Трампа в 2016 году Брэд Парскейл возглавлял отдел интернет-операций.
  
В ходе этой кампании у Трампа и Парскейл было ряд конфликтов, поскольку Трамп полагал, что Парскейл слишком неэффективно тратит средства кампании на продвижение в социальных сетях.

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Теги: 
Трамп  выборы  Брэд Парскейл  США 

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